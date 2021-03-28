المخرجة ليندا بلخيرية: لا يوجد دعم لصناعة السينما بالبلدان الأفريقية

قالت المخرجة التونسية ليندا بلخيرية خلال ندوة تأثير المنصات الرقمية علي صناعة السينما التقليدية، المقامة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: على مر السنين أصبحت السينما صناعة حقيقية تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا، ولا تزال البلدان الأفريقية تعاني من نقص التمويل والإنتاج والتوزيع.

وأضافت: الجمهور في القارة متلهف لحضور واكتشاف الإنتاجات المحلية والدولية الجديدة في السينما، و مشاهدة عدد من الجماهير المحلية والدولية في مهرجانات مثل: فيسبكو، مهرجان قرطاج السينمائي، القاهرة، دربان، مراكش .

وأشارت الي أن الأماكن القليلة المتبقية من الدول في القارة مهملة، ولا يمكنها جذب الناس لمشاركة وتبادل الخبرات في السينما، حتى لو كانت نيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس "استثناء"، فإن بقية الدول لا تزال تتعامل مع نفس القضايا. وفي السنوات القليلة الماضية، وجدت السينما الأفريقية طريقها إلى المستوى الدولي، وتمت مكافأة العديد من الأفلام وبرمجتها في أكثر المهرجانات هيبة، على جوائز الأوسكار.

وواصلت حديثها قائلة: العيون الآن على السينما الأفريقية حيث تم الكشف عن إمكانات سينمائية ضخمة، رواندا، سودان هما الدولتان اللتان جذبتا اهتمام المنتجين والصناديق العالمية في السنوات القليلة الماضية.