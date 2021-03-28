الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحتفل بأحد الشعانين

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بأحد الشعانين الذي يوافق اليوم، عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر".

وقالت "نجوى":"‏بضوّي شمعة بوجّ لَيْل هالدّني، حتى تضَوّي الدّني، شعنينة مباركة".

أحد الشعانين أو عيد الشعنينة هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح، عيد القيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن.

يشار إلى أن نجوى كرم طرحت مؤخرا أغنية "زايد مجدها" من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو.

وقبلها طرحت "نجوى" فيديو كليب "معذور قلبي" من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع موسيقي على حسون، والكليب من إخراج اللبناني وليد ناصيف.