دينا الشربيني توجه رسالة حب لـ صبا مبارك.. تعرف عليها

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جريئة بفستان مكشوف باللون البيج برفقة صبا مبارك وعلقت قائلة: "يمكنني الاعتماد عليكي، بحبك صابصوبي".
وكانت الفنانة دينا الشربينى روجت لـ مسلسلها الجديد "قصر النيل"، ونشرت بوستر المسلسل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
المسلسل يعرض على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد. نت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.
يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، محمود البزاوي.
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