محمد رمضان يروج للعبة free fire عبر إنستجرام

روج الفنان محمد رمضان لاعلانه الجديد ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس إعلان لعبة free fire مما اثار اعجاب متابعيه. و علق علي الصورة قائلا :" free fire stay tuned " وأعلن محمد رمضان تأجيل طرح البرومو الدعائي لمسلسل "موسى"، تضامنا مع حادث قطاري سوهاج، الذي نتج عنه 32 مواطنا وإصابة 165 آخرين. وكتب محمد رمضان على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسى، تضامنًا مع ضحايا قطاري سوهاج، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل».

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