«العمانية للكتاب والأدباء» تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء المقبل وعبر الاتصال المرئي

مسقط ـ «الوطن»:

تعقد الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقرير الإداري والمالي لعام 2020م، والمواضيع المستجدة، عبر الاتصال المرئي ZOOM، ووجهت الجمعية دعوتها لكافة الكتاب والأدباء المنتسبين إليها للاستماع إلى التقريرين وإبداء الآراء والتوجهات في شأن الجمعية وكل ما يخدم المسيرة الثقافية في السلطنة.

الجدير بالذكر أن المتتبع لمسيرة الجمعية في الوقت الراهن وبالرغم من تأثرها بجائحة كورونا (كوفيدا 19)، لكنها في ذات الوقت وكحال جميع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الثقافية، استطاعت أن تتجاوز التأثيرات بنشاط على كل الأصعدة، بدءا من تأسيس لجنة كتاب جنوب الشرقية، ولجنة كتاب جنوب الباطنة، لتكون مساهمة في نشاط الجمعية بجانب فرعي الجمعية في محافظة البريمي ومحافظة ظفار، ولجنة كتاب الظاهرة، وقامت هذه اللجان الثلاث بالإضافة إلى فرعي الجمعية، مع الجمعية الأم بالعديد من الفعاليات والمناشط، المختلفة، وقد جاوزت الفعاليات التي أقامتها الجمعية وفرعاها ولجانها بدءا من أول انتخاب مجلس الإدارة (الحالي) في 23 مارس من العام المنصرم، وحتى منتصف مارس الجاري، 200 فعالية، تنوعت مجالاتها الفكرية والأدبية، وتوجهاتها الثقافية، ولم تستثن أحدا من المشاركة في هذه الفعاليات، أو تنتصر لمجال أدبي على حساب مجال أخر، وكان من نتائج هذا النشاط، الإقبال على عضوية الجمعية من قبل الكتاب والأدباء والمبدعين من مختلف محافظات السلطنة، وشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة، لتلقي الطلبات ومناقشة مدى استيفائها لشروط العضوية، ومن ثم الرد على المتقدم بقبول الطلب أو رفضه في زمن وجيز لا يتعدى 48 ساعة. كما بدأ مجلس إدارة الجمعية في عمل سجل متكامل للأعضاء، يمكن الرجوع إليه لمعرفة اهتمامات وتخصصات كل عضو، وشهادته العلمية، ومكان ميلاده وتواجده، وهو ما يسهل الأمر في حال الرغبة في ترشيح أسماء للمشاركة وتمثيل الجمعية في المحافل الثقافية المحلية والدولية. وأكدت الجمعية أهمية تجديد العضوية قبل الاجتماع، لمن لم يجدد.