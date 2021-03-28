«الفرنسية» تبث فيلمًا وثائقيًّا حول «رسالة السلام من عُمان»

مُعرفًا بالمفاهيم العميقة عن التسامح والتعايش والتفاهم مسقط ـ العمانية : بثت وكالة الأنباء الفرنسية فيلمًا وثائقيًّا عن السلطنة بعنوان (رسالة السلام من عُمان) استعرض تاريخ عُمان وثقافة الإنسان العُماني في التعايش مع الأمم والشعوب، وكيف استطاعت السلطنة تقديم أنموذج عالمي في الحوار والتعايش بين المذاهب والأديان، ونبذ أشكال العنف والتطرف.

سلط الفيلم الذي بثته الوكالة الفرنسية أمس الأول الضوء على مبادرة السلطنة العالمية من خلال معرض (رسالة الإسلام من عُمان) الذي تنقل في أكثر من ١٣٥ مدينة حول العالم مُعرفًا بالمفاهيم العميقة عن التسامح والتعايش والتفاهم. ,استضاف الفيلم المتحدثين سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والسفير متقاعد الدكتور ريتشارد جي شميرر رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، والدكتورة سوزان ستيتكيفتش رئيسة قسم الدراسات العربية بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، والدكتور مايكل هارور رئيس قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة ميريلاند. ويسعى المختصون من نشر هذا الفيلم إلى التعريف بدور السلطنة في نشر ثقافة الحوار والتقارب بين شعوب الأرض إضافة إلى توفير مادة تلفزيونية مستمرة لجميع المحررين ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية العالمية، عن إسهامات عمان الحضارية تتعلق بالسلام واحترام الإنسان وثقافته ومعتقداته في كل زمان ومكان.

ويهدف معرض “رسالة الإسلام من عُمان” إلى نشر مظلة هذه القيم بين شعوب العالم ويكتسب قبولًا متناميًا في الأوساط العالمية، وهو انعكاس لنجاح الدبلوماسية العمانية في جهودها في العالم. وأقام المعرض من خلال رسالته شبكة علاقات واسعة، وتم التنسيق بشأنه مع عدد من المنظمات العالمية أهمها منظمة اليونسكو، والعديد من المراكز الدينية المهتمة بنشر القيم المعتدلة والدعوة إلى السلم والعيش المشترك بين الناس والثقافات والأديان.

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