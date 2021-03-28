الفنان عبدالله ملك يكشف لـ"دوت الخليج" مفاجآت مسلسل "كف ودفوف" لـ هدى حسين

عبدالله ملك الفنان والمخرج البحريني لا يزال مستمرا في تصوير مسلسل "كف ودفوف" مع الفنانة هدى حسين، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في الخليج.

عبدالله ملك: "هدى حسين فنانة ملتزمة وجادة وسعيد بالتعاون معها"

عبدالله ملك تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تجربته الأولى مع الفنانة هدى حسين في مسلسل "كف ودفوف"، وأكد على تفاؤله بهذا العمل، كما تحدث عن الدور المهم للمخرج منير الزغبي الذي اعتبره من المخرجين البارزين في الدراما الخليجية فقال عبدالله ملك: "مسلسل (كف ودفوف) من التجارب التي استمعت في العمل بها وأحببتها وعادة لا اتفاءل، لكن هذا المسلسل أنا متفائل به جدا، وهدى حسين من النجوم الملتزمين وجادة، وسعيد للتعاون معها وإن شاء الله اهتمامها وجديتها تنعكس على هذا العمل".

وأضاف عبدالله ملك: "منير الزغبي من المخرجين القلائل الذين يهتمون بجميع الشخصيات وكل صغيرة وكبيرة، ولقد عملت معه منذ أن كان مخرج منفذ في مسلسل (دموع الرجال) في عام 2002، واعتبره مخرج رائع وسر تألقه هو حرصه على العمل وتفاصيله فلا يغفل عن كلمة او جملة أو زاوية، فالبعض يهتم بالشكل فقط لكنه مخرج يهتم بالشكل والمضمون".

عبدالله ملك: شخصيات مسلسل "كف ودفوف" ستفاجئ الجمهور

عبدالله ملك رفض الكشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "كف ودفوف" لكنه أوضح أن العمل يحمل العديد من المفاجآت للجمهور لكون شخصياته تأتي من بيئة لم يعتد الجمهور عليها فقال: "لا نستطيع أن نكشف عن تفاصيل الأدوار في المسلسل وذلك حسب الاتفاق مع صناعه، لكن جميع الشخصيات في العمل قد اخذت من بيئة غير معتادة وغير مألوفة فهي شخصيات غريبة وهناك جزئيات من حياتهم ستفاجئ الجمهور وسوف تسعده، ولا نستطيع أن نعلن عن موعد الانتهاء من تصوير المسلسل بسبب الظروف التي قد تتطور في وقت نعيش فيه أزمة كورونا".

عبدالله ملك يوضح سبب قبوله المشاركة في مسلسل "كف ودفوف"

عبدالله ملك كشف أيضا عن الشروط التي يضعها من أجل القبول بأي دور يقدم له فقال: "في هذا السن يجب أن أحرص على اختيار ادواري، ومعروف أنني من أكثر الممثلين الذين يعتذرون عن الادوار التي تقدم لهم، حيث لدي مبدأ معين وشروط أبرزها أن يكون العمل مميز وكذلك الدور، وهذا بالإضافة أن يكون التقدير المعنوي والمادي مرضيا، فلست محتاج للشهرة ولا للمال لكن اريد أن استمتع بالعمل وأن يضيف لي، ولأ أخفي أنه خلال هذا السباق الرمضاني اعتذرت عن 3 او 4 أعمال لأسباب مختلفة، لكن هذا العمل وافقت عليه لإعجابي به".

وتحدث عبدالله ملك عن تأثير أزمة كورونا في سير تصوير المسلسل فقال: "الكورونا أثرت بالتأكيد على الدراما التي تضررت منها، وفي هذه المرحلة الحمدلله استطعنا حتى الآن أن نتجاوز هذه الأزمة أثناء تصويرنا لمسلسل (كف ودفوف)، واعتقد أن الدراما ساعدتها بالتأكيد المنصات الرقمية والقنوات الخاصة في تجاوز هذه المحنة التي لا نعرف متى سوف تنتهى واتاحت الفرصة للعديد من الأعمال وتحديدا الأعمال التي تقل عدد حلقاتها عن 10 حلقات".

ويشارك في بطولة مسلسل "كف ودفوف" كل من الفنانة هدى حسين، وإبراهيم الحساوي، وخالد البريكي، وعبدالله ملك، وشيماء علي، وروان مهدي، وأحمد شعيب، ومنيرة محمد، وفهد البناوي، والعمل من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزغبي.