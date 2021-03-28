زينب العسكري تدافع عن نفسها بعد أزمة منى السابر:"وقفت مع حلا لأنها طفلة"

زينب العسكري واجهت في الأيام الماضية انتقادات واسعة من قبل بعض المشاهير وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب موقفها من أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر، مما جعل الفنانة البحرينية تعود لتوضح موقفها لمتابعيها.

زينب العسكري: "وقفت مع طفلة صغيرة مالها ذنب"

زينب العسكري نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من تعليق ترد فيها على لوم العديد من متابعيها على الموقف الذي اتخذته في قضية حلا الترك ومنى السابر، والذي ساندت فيه الابنة على حساب الأم والتي يعتبرها تيار واسع من الجمهور دوت الخليج الطرف المظلوم في الأزمة، حيث كتبت متابعة تعليقا لزينب العسكري قالت فيه: "ما توقعتك كذا زينب توقفين بوجه المظلوم".

زينب العسكري أوضحت موقفها وأكدت أن مساندتها لحلا الترك لكونها طفله تواجه صراعات أسرية ليس لها ذنب فيها، مما يعرضها لخطر الضياع فقالت الفنانة البحرينية: "أنا وقفت مع طفلة صغيرة مالها ذنب بصراعات الأهل ماوقفت مع اللي ظلموا طفولتها لو ركزتوا على اللي قلته حبيبتي بتفهمون أني اطلب احتضان طفلة قبل ما تضيع وعقبها ما بينفع الندم".

زينب العسكري توضح موقفها من منى السابر

زينب العسكري أوضحت كذلك موقفها من منى السابر، حيث أكدت أنها ليست ضدها كما يروج البعض، واشارت إلى أن كلمات حلا الترك بكونها ليس لها ذنب في القضية هو الذي جعلها تدافع عنها فكتبت: "أنا والله مو ضد الأم حلالها فلوس بنتها أنا كنت أتكلم عن حالة بنتها حلا صغيرة وضايعة بين خلافات الأهل وهي قالت أنا مالي ذنب وكلامها عور قلبي وايد".

وأكدت الفنانة البحرينية أن حلا الترك تعيش حالة من التشتت، وأنها تخشى عليها من تأثير فكرة تواجدها في المحكمة وتعرضها لمثل هذا الموقف الذي يتسبب في ضرر لنفسيتها، واعتبرت زينب العسكري أن البعض أخذ موقفها من القضية بشكل سطحي فقالت: "ما في بنت ما تحب أمها وواضح أنها مشتته يسحبونها في المحاكم وأكيد لازم تحلف بالصدق اذا طلبوها في المحكمة، انا ام واخاف على بناتي من أي كلمة وما قبل اي احد يضايقهم ويضر نفسيتهم وقلت هالكلام بس في ناس للأسف ما تفهم تفكيرهم سطحي ويحبون الهجوم وبس".

زينب العسكري: "السجن أهون عليا من تشويه صورة ابنتي"

زينب العسكري أكدت أيضا أنها لا تهتم بالهجوم الذي تعرضت له في الأيام الأخيرة، وأوضحت أن هذا الهجوم لا يؤثر فيها فكتبت: "حبيبتي تكفيني محبتكم لي والله وكافة خوفكم علي مشاعري لا تخافين ما يأثر فيني أي تعليق أحسه من انسان ما عرف ذوق المناقشة ولباقة الحوار هذيلا مالهم تأثير فيني"، وكانت زينب العسكري قد ظهرت في فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت فيه أنها ترفض ما قامت به منى السابر في حق ابنتها، وأشارت أنها تفضل السجن على أن تشوه صورة ابنتها في وسائل الإعلام، كما أوضحت أنها تعتقد بأن حلا الترك تعيش تحت ضغوط.

وقد تسببت قضية الفنانة الشابة حلا الترك ضد والدتها في حالة من الجدل وتحديدا بعد صدور حكم قضائي بسجن الأخيرة بسبب عدم سدادها لمبلغ قد حصلت عليه من ابنتها، حيث انقسم المشاهير بين مؤيد لموقف حلال الترك وبين مساند لوالدة الفنانة الشابة.