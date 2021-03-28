فخرية خميس تحتفل بقدوم حفيدتها والنجوم يقدمون التهاني..بالصورة

فخرية خميس احتفلت بقدوم أول مولودة لابنتها الفيء، كما قدم العديد من نجوم الخليج التهنئة للفنانة العمانية بهذه المناسبة السعيدة.

فخرية خميس تحتفل بقدوم حفيدتها "نور"

فخرية خميس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للاحتفال بقدوم حفيدتها من ابنتها الفيء، حيث حرصت الفنانة العمانية أن تعبر عن حالة السعادة التي تعيشها بقدوم حفيدتها التي تمنت أن تكون بارة بوالديها، فكتبت فخرية خميس تعليقا على الصورة قالت فيه: "لله الحمد والشكر رزقت إبنتي الفيء بمولودتها الأولى نور علي فاجواني، الله يجعلها من مواليد السعادة والصالحة والبارة بوالديها والوطن وحافظة لكتاب الله القران الكريم ربي يرزق كل منتظر طفل"، وكانت الفنانة فخرية خميس قد كشفت أنها في انتظار قدوم مولود جديد لأسرتها، حيث أوضحت أنها تواجدت في المستشفى بجوار ابنتها خلال الفترة الأخيرة.

نجوم الخليج يهنئون الفنانة فخرية خميس

فخرية خميس قدم لها العديد من النجوم التهنئة بمناسبة قدوم حفيدتها نور، حيث علق بعضهم على الصورة التي نشرتها وكان من بينهم الفنان حبيب غلوم الذي قدم لها التهنئة فكتب: "ما شاء الله مبروكين الله يحفظها ويبارك في عمرها وعمرج"، وحرصت الفنانة فخرية خميس على الرد على رسالته فكتبت: "الله يبارك في حياتك وعيالك ورزقك يارب"، كما علق الفنان والمخرج البحريني الكبير عبدالله ملك على الصورة التي نشرتها الفنانة العمانية فقال: "بالبركة تكبر بعزكم وتبلغون فيها عروس ويعم عليكم الفرح والسرور بقدوم الجميلة نور"، وعلق أيضا كل من المخرج البحريني أحمد الفردان، والفنان السعودي إبراهيم الحساوي، والفنان مشاري محمد المجيبل، فؤاد علي، والمخرج نعمان حسين.

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة فخرية خميس

فخرية خميس واجهت في الأيام الماضية العديد من الشائعات حول وضعها الصحي مما جعلها ترد في أكثر من فيديو على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" حيث لا تزال تتلقى الفنانة العمانية العلاج من السرطان الذي أعلنت عن إصابتها به في العام الماضي، وأوضحت في الفيديو الذي نشرته أنها بخير وطلبت من مروجي هذه الشائعات ان يراعوا أن لديها أسرة وعائلة تخشى عليها، كما أكدت أن حالتها ما بين المد والجزر وأن لديها أمل كبير في الشفاء.

فقالت الفنانة العمانية: "هناك شائعات تنتشر وتأثر على الكثير من الأحباء ويسعون لتواصل معي، فهذه الأخبار تفجع المحبين ولدي أبناء وأحفاد، فأرجوا التأكد من الأخبار قبل نشرها، اطمئن كل محبيني الاوفياء في كل مكان انا لله الحمد والشكر مستمرة في العلاج، الحالة ما بين مد وجزر والأمل كبير نحو الشفاء يارب المعذرة انا مصكرة الخاص اوالدايركت ما استلم رسائل".