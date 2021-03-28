صور دينا الشربيني مع صبا مبارك: "أصبحت عائلتي"..وابنة عمرو دياب تتفاعل معهما

دينا الشربيني تمضي يوماً مميزا برفقة صبا مبارك حيث بدا بأن النجمة المصرية تكثف من لقاءاتها بصديقات الوسط الفني في الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن عمرو دياب، إذ تحاول الترفيه وإحاطة نفسها بالأشخاص المقربين لها والأحب على قلبها وبينهن صبا مبارك التي التقتها خلال الساعات الماضية ووصفتها بأنها كعائلتها.

دينا الشربيني تمضي لحظات مميزة مع صبا مبارك

الفنانة دينا الشربيني أطلت على انستغرام بمجموعة صور لها برفقة زميلتها الأردنية صبا مبارك حيث أمضيا يوم صداقة مميز برفقة بعض، وظهرت دينا الشربيني في احدى الصور وهي تتكئ على كتف صبا مبارك، وفي صورة أخرى ظهرتا مبتسمتين، ووصفت الفنانة المصرية زميلتها بأنها بمثابة فرد من عائلتها.

وعلقت دينا الشربيني على الصور قائلة :"هناك أصدقاء ، وهناك عائلة ، ثم هناك أصدقاء أصبحوا عائلة " في إشارة منها الى متانة علاقتها بها، كما كتبت دينا في تعليق آخر على الستوري انستغرام قائلة :"يمكنني الاعتماد عليكي، بحبك صابصوبي".

ومنذ انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب، تكثف من لقاءاتها مع صديقاتها من الوسط الفني واللواتي يحاولن دعمها ومساندتها والترفيه عنها وبينهن سلمى ابو ضيف.

صبا مبارك تشيد بعلاقتهما نور عمرو دياب تتفاعل

صبا مبارك من جهتها، شاركت متابعيها بالصور عينها على حسابها عبر انستغرام وتوجهت برسالة شكر لزميلتها دينا الشربيني واصفة بأنها من أفضل صديقاتها وكتبت لها :" أنا ممتن لكل ثانية من كل يوم أقضيها مع الأشخاص الذين أحبهم، وأنا أحب هذا، الحياة ثمينة جدا وانت أفضل الأصدقاء".

صور الصديقتين لاقت تفاعلاً واسعاً بين المشاهير وكان لافتا تعليق نور عمرو دياب حيث توجهت لدينا الشربيني بعبارة حب قائلة لها "وانا أحبك" في اشارة منها لنفي أي توتر بعلاقتهما بعدما انفصل والدتها عمرو دياب عن دينا الشربيني.

دينا الشربيني في مسلسل قصر النيل

على جانب فني، تواصل دينا الشربيني تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وبدأت بالترويج له من خلال الكشف عن بوستر المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية بالقبعة وتسريحة شعر الريترو.

دينا الشربيني أوضحت في تصريحاتها لبرنامج "mbc تراندينغ" بعض المعلومات عن مسلسل "قصر النيل" لافتة الى أن أحداث المسلسل تدور في فترة الستينات، كما أشارت إلى أن أحداثه مزيج من الرومانسية والتشويق، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بحجم الأعمال المشاركة في دراما رمضان 2021 فقالت: "مسلسل (قصر النيل) عمل مختلف عن كل عام وتدور أحداثه في فترة الستينات وهناك عودة بالأحداث لفترة الخمسينات والاربعينات، وتسيطر على العمل حالة من التشويق، لكن بالتأكيد هناك قصة حب وانتقام أيضا في أحداثه، وسعيدة بتواجد هذا العدد الكبير من النجوم في رمضان وسوف استمتع بمشاهدتهم، ولا اعتقد أن هناك منافسة بين الأعمال بل أتمنى أن تحقق جميع المسلسلات المعروضة في رمضان 2021 النجاح وتعجب الجمهور".

المسلسل يعرض على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد. نت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، محمود البزاوي.