أول فيديو لصالح الجسمي بعد دخوله المستشفى ويكشف تطورات حالته الصحية

صالح الجسمي الإعلامي الإماراتي وشقيق المطرب حسين الجسمي وجه رسالة دوت الخليج الأولى له على مدار الأيام الماضية، بعد إجرائه لعملية جراحية والتي تسببت في دخوله المستشفى.

حبيب غلوم يزور صالح الجسمي في المستشفى

حبيب غلوم قام بزيارة الإعلامي صالح الجسمي خلال الساعات الماضية في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قسطرة في الدماغ، حيث نشر الفنان الإماراتي فيديو قصير عبر حسابه على "انستجرام" يظهر فيه صالح الجسمي حيث سعى حبيب غلوم للتأكيد على تجاوز الإعلامي الإماراتي الأوقات الصعبة وأكد أن حالته تحسنت بشكل كبير، وأنه يوجه رسالة شكر لكل من سعى للتواصل والسؤال عنه في الفترة الأخيرة ، فكتب الفنان حبيب غلوم تعليقا على الفيديو قال فيه: "نبشركم الصديق الإعلامي صالح الجسمي بخير وعافية ويطمنكم بنفسه ويشكر كل من سأل عنه ".

تطورات الحالة الصحية للإعلامي صالح الجسمي

صالح الجسمي تحدث في الفيديو الذي نشره حبيب غلوم، وأكد على خروجه من غرفة العناية المركزة، لكن لا يزال يتواجد في المستشفى لتلقى العلاج، وأوضح أن حالته جيدة وتمنى أن يقرر الأطباء خروجه بشكل كامل من المستشفى في الأيام القادمة فقال صالح الجسمي: "الحمدلله اليوم طلعنا من العناية المركزة ومتواجدين الآن في غرفة خاصة، وكل الأمور طيبة ونتمنى أن نخرج من المستشفى خلال الأيام القادمة"، وعلقت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني على الفيديو فكتبت: "الله يشفي ويعافي يارب أجر وعافية".

صالح الجسمي يخضع لعملية جراحية

صالح الجسمي خضع يوم الأربعاء الماضي لعملية قسطرة في الدماغ، وكان الإعلامي الإماراتي قد نشر عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة أقلق بها جمهوره، فكتب: "أعزائي.. أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا.. دعواتكم.. جميعكم نحب"، لكنه لم يكشف الأعراض التي عانى منها مؤخرًا.

وقد حرص نجله محمد على طمأنة متابعيه على حالة والده والكشف عن تطورات وضعه الصحي، بعد إجراء العملية الجراحية، حيث نشر عبر خاصية "الاستوري" على حساب والده على "انستجرام"، صورة ليد والده وهي موصولة بالمحاليل العلاجية، وعلق نجل صالح الجسمي قائلًا: "لمن يسأل، الوالد ما زال في العناية المركزة، وأنا ابنه محمد من يقوم بالنشر، الحمد لله أبشّركم صحته في تحسن شكراً للسؤال"، ولاقت تلك الصورة تفاعل قطاع كبير من محبيه وأصدقائه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.