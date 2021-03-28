نجوم سوريا يقيمون عزاء لـ رائفة الرز بعد مقتلها في هولندا..وانهيار أمل عرفة

عزاء الفنانة السورية رائفة الرز الذي عثر عليها مقتولة في منزلها بهولندا حضره العديد من زملائها في الوسط الفني من بينهم الفنانة أمل عرفة التي ظهر عليها حالة تأثر واضحة أثناء العزاء.

انهيار أمل عرفة في عزاء صديقتها الراحلة رائفة الرز

أمل عرفة تواجدت في عزاء زميلتها الفنانة رائفة الرز التي أعلن عن وفاتها يوم 17 مارس الماضي، وأقيم عزاء الراحلة في العاصمة السورية دمشق وحضره العديد من نجوم سوريا وأصدقاء ومحبي الفنانة الراحلة، واستقبلت الفنانة أمل عرفة المعزيين في رائفة الرز في وقت لم تتمالك فيه دموعها حيث بكت أثناء العزاء حزنا على رحيل صديقتها المقربة، وسعى من حولها لمواساتها في هذا المصاب الأليم والتخفيف من هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها.

أمل عرفة ساعدت في إقامة عزاء رائفة الرز

شكران مرتجى أحد النجوم الذين حضروا عزاء رائفة الرز نشرت كذلك صور من العزاء على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" وتحدثت عن الجهود التي قامت بها الفنانة أمل عرفة وأسرة الفنانة الراحلة من أجل إقامة عزاء لها فكتبت: "من عزاء الصديقة المرحومة رائفة الرز بوجود وجهود العائلة والصديقة أمل عرفة"، كما أشاد قطاعا واسعا من الجمهور بموقف الفنانة أمل عرفة ورغبتها في إقامة عزاء لصديقتها الراحلة فكتب أحد المتابعين: "في زمن قل به الوفاء الغالية على قلوبنا الفنانة أمل عرفة فتحت باب العزاء اليوم في صديقة عمرها الفنانة المرحومة رائفة الرز".

مقتل الفنانة السورية رائفة الرز

رحيل الفنانة رائفة الرز صدم العديد من النجوم السوريين الذين نعوها وودعوها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة أمل عرفة التي تجمعها صداقة قوية بالراحلة فكتبت الأخيرة تغريدة تنعى فيها رائفة الرز عبر حسابها على "تويتر": "يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة.. الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتيجي لعندي على الشام يا أغلى البشر يا نقية يا فنانة. يا أشرف الأصدقاء الله معك". كما نعاها كذلك الفنانة يارا صبري.

رائفة الرز دوت الخليج ممثلة مسرحية عُرفت فنياً باسم رائفة أحمد وهي مِن خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991 ومن أبرز أعمالها في التلفزيون دوت الخليج مسلسلات "أشياء تشبه الحب" و"مطلوب رجال" و"غزلان في غابة الذئاب"، و"أهل الراية" والجزء الثاني من "دنيا"، وقد انتقلت للعيش في هولندا في السنوات الأخيرة، وقد عثر عليها مقتولة في منزلها.