محمد إمام يقتحم دراما رمضان بـ(النمر)بعث الفنان محمد إمام رسالة إلى جمهوره في الوقت الذي ينشغل فيه بتصوير مشاهده بمسلسل النمر، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2021، حيث نشر صورته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أنا فعلاً مش بنام علشان أقدر أقدملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله المسلسل يعجبكم جدا".

وما إن نشر الفنان محمد إمام الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" حتى تفاعل معه متابعوه بصورة كبيرة ممن راهنوا على نجاح المسلسل أثناء عرضه الشهر القادم بموسم دراما رمضان.

وكان محبو الفنان محمد إمام قد استقبلوت الفنان خلال كواليس مسلسل "النمر"، وذلك خلال آخر فيديو نشره محمد إمام عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث جاء فيه بأكثر من مشهد والجمهور يلتف حوله بكثرة، ويحرص على التقاط الصور التذكارية معه، كما حرصوا خلال الفيديو على الهتاف له بالنزول من أجل التصوير معه.

محمد إمام علق على الفيديو بكتابة: "الحمد لله، جمهور عظيم ومسئولية كبيرة، شكرا على كل الحب ده، إن شاء الله اللى جاى ما جاش زيه في التاريخ".

وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرْض مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل.

وذلك بعدما طرح مرسي برومو مسلسل "النمر" الذى يقوم ببطولته النجم محمد إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

(اليوم السابع)

