فيديو دينا الشربيني في الإعلان الأول لمسلسل "قصر النيل"..غرام وانتقام وأجواء كلاسيكية

دينا الشربيني طرحت البرومو الأول لمسلسلها الجديد "قصر النيل"، وكشفت عن أجواء الغموض والتشويق في أحداث المسلسل والذي تدور قصته في زمن الخمسينيات.

البرومو الأول لمسلسل دينا الشربيني "قصر النيل"

وطرحت الفنانة دينا الشربيني البرومو الأول لمسلسلها الجديد "قصر النيل" على مواقع التواصل، وشوقت الجمهور للمسلسل من خلال الأحداث المشوقة والغامضة التي عرضها البرومو، والتي كشفت عن وجود جريمة قتل غامضة بالإضافة إلى عدة صراعات، بالإضافة إلى العلاقات العاطفية والأجواء الكلاسيكية التي تسيطر على العمل والذي تدور قصته في فترة الخمسينيات والستينيات من تاريخ مصر.

دينا الشربيني تشوق الجمهور لمسلسل "قصر النيل"

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوسترات الأولى لأبطال المسلسل قبل طرح البرومو الرسمي اليوم، وشوقت دينا الشربيني الجمهور للمسلسل، وقالت في تصريحات لها مؤخراً أن أحداث المسلسل مزيج من الرومانسية والتشويق، وقالت عنه:" عمل مختلف عن كل عام وتدور أحداثه في فترة الستينات وهناك عودة بالأحداث لفترة الخمسينات والاربعينات، وتسيطر على العمل حالة من التشويق".

وتابعت دينا الشربيني:"لكن بالتأكيد هناك قصة حب وانتقام أيضا في أحداثه، وسعيدة بتواجد هذا العدد الكبير من النجوم في رمضان وسوف استمتع بمشاهدتهم، ولا اعتقد أن هناك منافسة بين الأعمال بل أتمنى أن تحقق جميع المسلسلات المعروضة في رمضان 2021 النجاح وتعجب الجمهور".

تفاصيل مسلسل "قصر النيل"

وتجسد دينا الشربيني شخصية "كاميليا سيف الدين" في أحداث المسلسل، والذي ربط البعض بينه وبين عدة أعمال قدمت من قبل ومنها مسلسل "ليالي أوجيني" وكذلك مسلسل "جراند أوتيل" الذي قدمته دينا الشربيني من قبل، وذلك بسبب تشابه الديكورات والفترة الزمنية التي يتناولها المسلسل، ويشارك في بطولة مسلسل "قصر النيل" عدد من النجوم مثل صبري فواز وصلاح عبد الله وأحمد خالد صالح وريهام عبد الغفور ومحمود البزاوي وأحمد مجدي وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان وإخراج خالد مرعي.