مشاعل الشحي عن تطورات وضعها الصحي:"كتبت وصيتي وبكيت في ممر المستشفى"

مشاعل الشحي الفنانة الإماراتية كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بحالتها الصحية، وذلك بعد خروجها من المستشفى التي خضعت فيها لعملية جراحية في العمود الفقري نتيجة نزيف داخلي، كما أوضحت أصعب المواقف التي مرت عليها بعد معرفتها بضرورة خضوعها للعملية.

تطورات الوضع الصحي للفنانة مشاعل الشحي

مشاعل الشحي نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو وصورة تعلق من خلالها على تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعمليتين في العمود الفقري نتيجة نزيف داخلي، وأكدت الفنانة الإماراتية أنها لا تزال في فترة العلاج الطبيعي وتحتاج لراحة كاملة في هذه المرحلة، كما أكدت أن سوف تظهر على فترات من أجل أن تلتقي بمتابعيها فقالت مشاعل الشحي: "وضعي الصحي لايزال يحتاج لبعض الراحة حيث اخضع للعلاج الطبيعي وسوف أطل عليكم من فترة لفترة".

مشاعل الصحي: "كتبت وصيتي بعد علمي بخضوعي لعملية"

مشاعل الشحي ردت كذلك على العديد من الأسئلة التي طرحت عليها من قبل متابعيها في ظهورها الأخير عبر حسابها على "انستجرام" والتي كان من بينها السؤال عن رد فعلها بعد معرفتها بضرورة إجراء عملية جراحية في العمود الفقري، حيث أكدت مشاعل الشحي أن هذه اللحظة جعلتها تبكي بشدة في المستشفى، كما قررت أن تكتب وصيتها بسبب عدم معرفتها بالنتائج التي قد تتسبب فيها العملية فكتبت الفنانة الإماراتية: "قعدت أبكي في ممر المستشفى وكتبت وصيتي لأني كنت خايفة وما كنت أعرف كم نسبة نجاح العملية".

مشاعل الشحي كشفت كذلك عن سبب غياب زوجها أحمد خميس وعدم ظهوره بشكل مستمر خلال هذه المرحلة، حيث أوضحت أن تركيزه الأكبر ينصب على مساعدتها في فترة علاجها وأن تسترد صحتها فقالت: "حاليا كل تركيزه اني أخلص فترة علاجي وأقوم بالسلامة"، كما ردت مشاعل الشحي عن سؤال حول عدم خضوعها لعملية في الأنف فقالت: "كل ما اشوف حد مسوى عملية في خشمه اتحمس لكن ثاني يوم أطلع الفكرة من بالي".

مشاعل الشحي في المستشفى

مشاعل الشحي قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري قبل حوالي 3 أسابيع، حيث أكدت أنها تعرضت لنزيف داخلي ، لكنها أوضحت أن حالتها الصحية باتت مستقرة عقب خروجها من العمليات، وأكدت أنها في تحسن مستمر.

وتحدثت مشاعل الشحي عن سبب النزيف الذي تعرضت له وتسبب في عدم قدرتها على السير، وذلك بعد حديثها مع الطبيب المعالج الذي أكد أنها قد تكون تعرضت لحادث قوي او حملت بعض الأشياء الثقيلة، وتمنت مشاعل الشحي ألا يتعرض أحد لما تعرضت لها بسبب المعاناة التي تشعر بها بعد خضوعها للعملية فكتبت: "النزيف اللي صار لي والله ما اعرف من شو لكن الدكتور قال لي من ثلاث أشياء يا حادث قوي أو مضروبة او شايلة أغراض ثقيلة، انتبهو على نفسكم من هذول الشغلات والله لا يحط أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة اللي حسيت بها".