محمد عساف يتذكر معاناته المادية قبل الشهرة وموقف غريب وراء تعرفه على زوجته..بالفيديو

محمد عساف حل ضيفاً على حلقة هذا الاسبوع من برنامج "بصراحة مع"، والتي حلت بها الإعلامية أنابيلا هلال ضيفة مع عساف، وتحدثا عن عدة أمور حول حياتهما الخاصة والفنية.

محمد عساف يتحدث عن معاناته المادية قبل الشهرة

وتذكر الفنان محمد عساف في البرنامج حياته قبل الشهرة وقبل دخوله برنامج "آراب آيدول"، وقال إنه كان يغني في فترة دراسته مع فرقة موسيقية صغيرة من زملائه، وكان يغني بحفلات الشوارع والأفراح لأكثر من 6 ساعات وبأجور لا تذكر، ورغم المعاناة المادية بسبب ذلك إلا انه كان سعيداً بما يفعله وبحالة التضامن بين أعضاء الفرقة الموسيقية.

وأضاف محمد عساف إنه يفتخر بماضيه ويعتبره مساهماً في حاضره، ويعتز بتلك الفترة قبل الشهرة، وقال إنها من أسباب تعلمه للموسيقى وخبرته في الحفلات والغناء خاصة إنه لم يدرس الموسيقى، وحكى عدة مواقف طريفة في تلك الفترة ومنها إجبار حضور أحد الأفراح له بالغناء وعدم إنهاء وصلته الغنائية وتهديدهم له، وذلك بعد رغبته في الانصراف بسبب هطول الأمطار.

محمد عساف يكشف أسرار جديدة عن زوجته

وتحدث محمد عساف في البرنامج عن زواجه وكواليس تعرفه على زوجته، وقال إنه كان يخشى من الزواج وتعرف على زوجته بالصدفة في لندن، وأضاف إن أحد الأشخاص طلب منه التقاط صورة واكتشف أنه شقيق زوجته، وبحث عنها بعد الصورة بعد اعجابه بها، وكان الحديث بينهما عادياً بعد ذلك إلى أن شعر بالحب، وقال إنه التقى بأهلها في تلك الفترة واعجب بترابط عائلتها وبالتفاهم بينهم، وأشار إلى ان زوجته كانت تخشى الزواج منه بسبب شهرته، وأنه يحب بها الهدوء والبساطة وحديثها المنظم.

أنابيلا هلال تتذكر طفولتها في "بصراحة مع"

وتحدثت الإعلامية أنابيلا هلال في البرنامح أيضاً عن طفولتها وفترة مراهقتها وقالت إنها كانت تخشى المستقبل، وأضافت إن أسرتها ضحت كثيراً من أجل اتمام دراستهم ودخول أفضل المدارس، وكشفت إنها كانت تحاول التفكير في مشروعات تجارية طفولية في فترة مبكرة من حياتها بشراء الألعاب وبيعها لزملائها.