هنا الزاهد أعلنت اليوم تعافيها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها، واحتفلت مع جمهورها بتعافيها وواصلت الترويج لأعمالها الفنية الجديدة.

هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

وزفت الفنانة هنا الزاهد خبراً ساراً لجمهورها اليوم، وأعلنت تعافيها من فيروس كورونا، بعد ما يقارب أسبوع من إعلان إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك، أكدت بها تعافيها ونشرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خضعت لها وقالت:"الحمد لله سلبي كوفيد 19"، واحتفلت مع جمهورها بتعافيها من الفيروس بالعودة للترويج لأعمالها الفنية وحلقات مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".

هنا الزاهد تروج لحلقات "حلوة الدنيا سكر" الجديدة

واحتفلت هنا الزاهد مع جمهورها بعرض الحكاية الجديدة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والتي تأتي بعنوان "لو كنت يوم أنساك" ويشارك في بطولتها أحمد حاتم، وتصدر المسلسل في الفترة الماضية تريند تويتر بسبب القصص المتنوعة التي قدمتها هنا الزاهد في المسلسل، وآخرها قصتها مع أحمد حاتم، ونشرت على حسابها بانستقرام عدة صور من الحلقات وكذلك لشخصيتها الجديدة في المسلسل.

رومانسية هنا الزاهد وأحمد فهمي في العزل

وكانت هنا الزاهد قد خطفت الأنظار في الأيام الأخيرة بسبب رومانسيتها مع زوجها أحمد فهمي في العزل المنزلي، وشاركت هنا الزاهد الجمهور لحظاتها من العزل المنزلي، وكشفت عن طريقة زوجها أحمد فهمي في مساندتها ودعمها في العزل، ونشرت فيديو لهما في حديقة منزلهما، وقالت إنها قررت الخروج لأول مرة إلى الحديقة بسبب شعورها بالملل في العزل، ووجدت زوجها أحمد فهمي بجانبها يحاول التخفيف عنها بممارسة كرة القدم معها في الحديقة.

ونشر الفنان أحمد فهمي صورة له وهو يقف خلف زوجته هنا الزاهد في المنزل، أثناء تواجدها في العزل الصحي، وعلق على الصورة قائلاً:" الحب في زمن الكورونا"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، خاصة بسبب اعجابهم بالطريقة المرحة والطريفة التي يساند بها أحمد فهمي زوجته في العزل المنزلي، بالإضافة إلى رومانسيتهما على مواقع التواصل، وتعود هنا الزاهد أيضاً إلى مواصلة تصوير دورها في مسلسل "النمر" والذي تشارك به مع محمد إمام في موسم رمضان المقبل.