تطورات حالة انتصار الشراح الصحية بعد نقلها إلى العناية المركزة

انتصار الشراح، النجمة الكويتية، أقلقت الجمهور مجدداً على حالتها الصحية بعد تدهور حالتها في الشهور الماضية، والتي تدهورت مرة أخرى بعد فترة وجيزة من مغادرتها المستشفى.

تدهور الحالة الصحية لانتصار الشراح

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح مجدداً، وكشفت الإعلامية مي العيدان عن نقل الشراح إلى العناية المركزة، وذلك بعد إصابتها ببكتريا الدم ونقص في الأكسجين، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت في تغريدة لها:" دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصارالشراح حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم.. دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم شافها وعافها وأجرها وأرجعها لاهلها واولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

انتصار الشراح تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

تفاصيل حالة انتصار الشراح الصحية

و أصيبت الفنانة انتصار الشراح بمضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وذلك بسبب معاناتها في الأساس من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، وتحدثت ابنتها مؤخراً عن حالتها الصحية وقالت أن والدتها ما زالت تعاني من آلام ومتاعب رغم مغادرتها المستشفى بعد العملية الجراحية، وطلبت التوقف عن تداول الشائعات حول والدتها بسبب تأثيرها السلبي عليها وعلى الأسرة.

وطلبت ابنة انتصار الشراح من الجمهور الدعاء لوالدتها لتجاوز أزمتها الصحية، في الوقت الذي زاد القلق به على حالتها خاصة بسبب تداول شائعات وفاتها في الفترة الماضية بالتزامن مع تدهور حالتها الصحية، وكثف النجوم والجمهور الدعاء لها مؤخراً على مواقع التواصل من أجل تجاوز الأزمة الصحية والعودة مجدداً إلى منزلها وجمهورها.