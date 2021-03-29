تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان.. فيديو يكشف اللوك الجديد وانتهاء أزماته القضائية

رامز جلال يستعد خلال الأيام المقبلة لطرح برومو برنامجه الجديد في رمضان، والذي يواصل به تقديم المقالب في موسم رمضان، وسربت في الأيام الماضية عدة تفاصيل عن البرنامج.

تسريب لوك رامز جلال في برنامج مقالبه الجديد

وازدادت التسريبات من برنامح رامز جلال الجديد في رمضان 2021، بعدما تداول الجمهور لفيديو من كواليس التصوير بأحد الفنادق في السعودية، وكشف مصور الفيديو عن اللوك الذي سيظهر به رامز جلال في رمضان باعتماده اللون الأحمر والصفر لشعره، بعد ظهوره في رمضان الماضي بشعر باللون الأزرق، وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يسير مع فريق تصوير البرنامج في الفندق، وظهر في فيديو آخر وهو يصور مقدمة الحلقات في نفس الفندق أيضاً.

تسريب قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان

وسربت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، وتداول الجمهور القائمة الأولية لضحايا رامز جلال ومن بينهم عدد من نجوم الكرة والفن مثل اللاعبين محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، ومروان محسن ومحمود جنش وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب وعدد من نجوم المهرجانات، في حين لم يحسم رامز جلال حتى الآن إسم البرنامج بعد تداول إسم "رامز مريض نفسي"، والذي لاقى اعتراضات وهجوم كبير من البعض بحجة إهانته للمرضى النفسيين.

رامز جلال ينهي أزماته القضائية

وفي نفس السياق، انهى رامز جلال الأزمات القضائية المتعلقة ببرامج مقالبه وذلك بعد صدور قرار من نقابة الإعلاميين بإيقافه ومنعه من الظهور، واستطاع رامز جلال في الحصول على حكم ببطلان قرار إيقاقه وإنهاء الأزمة مع نقابة الإعلاميين وذلك استناداً على عدم خضوع رامز جلال وبرنامجه لاختصاصات نقابة الإعلاميين، وذلك بعد فترة من الأزمات والهجوم الذي تلقاه رامز جلال بسبب مقالبه في رمضان.

@mwnawatamal ##ليز_معك_ألذالصوت الأصلي - امل

ومن المنتظر أن يطلق رامز جلال برومو برنامجه الجديد خلال أيام على قناة mbc مصر، بعدما انتهى من تصوير الحلقات والمقالب في السعودية، والتي يصور بها مقالبه لأول مرة، ويفرض رامز جلال حاجز كبير من السرية على مقالب البرنامج وتفاصيله حتى الآن، وذلك بعد آخر برامجه العام الماضي "رامز مجنون رسمي" والذي صوره في دبي.