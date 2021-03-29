مى كساب من كواليس تصوير مسلسل فارس بلا جواز

نشرت الفنانة مي كساب صورة لها من كواليس تصوير مسلسل " فارس بلا جواز " وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وعلقت مى كساب قائلة " مسلسل #فارس_بلا_جواز رمضان ٢٠٢١ بإذن الله ". ويشارك في بطولة فارس بلا جواز حشد من النجوم من بينهم طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين ويزين حلقات المسلسل مشاركة النجوم بيومي فؤاد و صلاح عبد الله و اوس اوس. ويلتقي مصطفي قمر بـ ٢٠ نجمة خلال أحداث المسلسل ." فارس بلا جواز " من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

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