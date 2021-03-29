أول تعليق من شام الذهبي على خطبتها وموعد زفافها.. بالفيديو

شام الذهبي أكدت أخبار خطبتها في أحدث ظهور لها، وعلقت لأول مرة على خطبتها وكذلك على موعد زفافها.

شام الذهبي تعلق على خطبتها وموعد زواجها

وأكتفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، بتأكيد أخبار خطبتها وارتباطها مؤخراً، وذلك خلال لقائها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وردت على تهنئة البرنامج وأكدت خطبتها في أول تعليق لها بعد خطبتها، وقالت إنها ستتزوج قريباً، ولكنها لم تكشف موعد حفل زفافها أو أي تفاصيل أخرى عن خطبتها وزواجها.

شام الذهبي تعلن ارتباطها للمرة الثانية

وكانت أصالة أعلنت منذ فترة عن استعداد ابنتها للزواج، وذلك قبل أن تنشر ابنتها شام صوراً مع خطيبها وأخفت هويته عن الجمهور، وهو ما اعتبره الجمهور اعلاناً بارتباطها واستعدادها للزواج قبل تعليقها الأول، ونشرت شام مؤخراً عدة صور لها مع والدتها، ونشرت الأخيرة جلسة تصوير مع ابنتها ووجهت إليها رسالة وقالت:" نتبادل الأدوار دوت الخليجّي أمّي وأنا بنتها وأنا أمّها وهيّي بنتي وهيّي أختي وأنا صاحبتها، الله يحفظها ويحفظكم كلكم وعوائلكم وبناتكم وولادكم ، بسّ بالمحبّة والعائلة بنقوى".

شام الذهبي تكشف هوية عريسها الجديد

وكشفت شام الذهبي في الصور الأخيرة عن هوية عريسها الجديد، بعدما أشارت إليه في أحدى الصور على انستقرام، والذي تبين أنه يدعى أحمد هلال، ويعمل في مجال الاستثمار، ولكنها أخفت وجهه في الصور التي نشرتها على انستقرام، وأكدت أخبار ارتباطها للمرة الثالثة، بعدما احتفلت في شهر يوليو الماضي بخطبتها من طبيب شاب يدعى معتز نصير، ونشرت عدة صور وقتها من حفل الخطوبة والذي تم بحضور أفراد العائلة في القاهرة، ولكنها فاجأت الجمهور بعد الخطبة في شهر سبتمبر الماضي بحذف صورها مع خطيبها وصور حفل خطوبتها، ولم تعلق على الأمر وهو ما أثار التكهنات حول فسخ خطوبتها، قبل أن تؤكدها مؤخراً بنشر صورها مع خطيبها الجديد.

وبذلك تعلن شام الذهبي ارتباطها للمرة الثالثة، بعدما تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018.