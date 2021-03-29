شاهد.. مصطفي قمر و زوجته يستمتعان بأجواء الغردقة

نشر الفنان مصطفي قمر صورة جديدة له مع زوجته و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و ظهر مصطفي قمر مع زوجته من الغردقه و علق قائلا :"سحر البحر سبحان الله لازم يخليك عندك حيوية الغردقة مش طبيعية في الوقت ده."

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