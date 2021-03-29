نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر خاصيه الاستوري بحسابها الشخصي على "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة انثوية انيقة و جذابة مما اثار اعجاب متابعيها.

وقالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة الا انها تعتز بانتمائها لبيئتها الريفية.

وأضافت نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مركبة وليست سهلة، وسيشعر الجمهور بالمفاجآت دومًا خلال المشاهدة.

وتابعت «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.

ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كل من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج.