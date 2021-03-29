أحلام تعلق على تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

علقت الفنانة أحلام علي الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر". وغردت أحلام كاتبة: "تحيا جمهورية مصر العربية وها قد ابحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر ام الدنيا يا عظيمة .. تعويم #السفينة_الجانحة في #قناة_السويس #كلنا_معك_يا_مصر". ونشرت أحلام فيديو لسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، أثناء تحريكها فجر يوم الأثنين، داخل المجرى الملاحي لقناة السويس. حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار. وجائت تعليقات المتابعين كالاتي: - الحمد لله ربي يحفظ هذه البلاد مصر ام العرب - تحيا مصر ام الدنيا - اجمل فنانه قلبا وقالبا ام فاهد - الحمد لله

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