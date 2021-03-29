وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت مساء اليوم الفنانة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت أعلنت عن إصابتها بالفيروس منذ أيام قليلة.

ونشرت الإعلامية الكويتية مى العيدان تفاصيل وفاة الفنانة عبير الخضر، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت مى: "وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا .. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعو لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت".

وتعد الفنانة عبير الخضر أحدى النجمات فى الكويت حيث اقتحمت عالم التمثيل فى 2006 من خلال مسلسل "الإمبراطورة"، ثم شاركت في عديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار"، "العقيد شمة"، "المقرود"، "الإعتذار" "المزواج"، "الرهينة"، "ليلة عيد"، "عبرات وحنين"، "درب الوفا"، "عطر الجنة".