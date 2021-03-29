اليسا تتغزل في مصر بعد تعويم السفينه الجانحة

اعربت الفنانة اليسا ، عن حبها لمصر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في مجري قناة السويس الملاحي. وغردت اليسا ، عبر صفحتها الشخصيه قائلة : "حبيبتي يامصر الله يحمي مصر ". وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والقطر لتعويم سفينة حاويات ضخمة تسد الممر المائي المزدحم.

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