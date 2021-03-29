النجوم يكثفون الدعاء للفنانة انتصار الشراح بعد دخولها العناية المركزة

انتصار الشراح تدهورت حالتها الصحية في الساعات الأخيرة مما تسبب في دخولها العناية المركزة بالمستشفى الأميري بالكويت، وقد ساند الفنانة الكويتية العديد من نجوم الخليج الذين تمنوا لها تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب.

داوود حسين يطالب بالدعاء للفنانة انتصار الشراح

انتصار الشراح نقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت وذلك بعد معاناتها من بكتيريا الدم ونقص في الأكسجين وذلك حسب ما أعلنت الإعلامية مي العيدان، وقد لاقت حالة انتصار الشراح مساندة كبيرة من نجوم الخليج حيث نشر العديد منهم رسائل دعم للفنانة الكويتية منهم الفنان داوود حسين الذي طلب الدعاء لها من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي فكتب عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا قال فيه: "ترقد اختي ام سالم .. انتصار الشراح في العناية المركزة ..اسأل الله العظيم ان يشافيها و يعافيها ويلبسها ثوب الصحه و العافيه ..أنه ارحم الراحمين .. دعواتكم لأختنا العزيز يرحمكم الله".

النجوم يساندون الفنانة انتصار الشراح بعد أزمتها الصحية

منى شداد الفنانة الكويتية ساندت أيضا انتصار الشراح في محنتها وتمنت لها الشفاء العاجل، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها: "الفنانة الكبيرة انتصار الشراح في العناية المركزة اللهم اشفِها وطهر جسدها من كل تعب، اللهُّم إني استودعتكَ ايَّاها من كل شر، فاحفظهُا يارب وتطلع بالسلامة دعواتكم".

كما نشر الفنان الكبير جمال الردهان صورة لانتصار الشراح وطالب من متابعيه الدعاء لها فكتب : "ترقد في العناية المركزة الأخت العزيزة الفنانة القديرة انتصار الشراح سلامات ياوخيتي ام سالم الله يحفظك ويشفيك من كل شر ادعوا لها بالشفاء من عندالله تعالي"، وعلق كذلك العديد من النجوم على الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح في الساعات الاخيرة من بينهم الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله، والفنانة شكران مرتجى، ودنيا عبدالعزيز.

تفاصيل حالة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

انتصار الشراح بدأت أزمتها الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعد ذلك أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

انتصار الشراح أصيبت بمضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وذلك بسبب معاناتها من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، وتحدثت ابنتها مؤخراً عن حالتها الصحية وقالت أن والدتها ما زالت تعاني من آلام ومتاعب رغم مغادرتها المستشفى بعد العملية الجراحية، حالة الفنانة الكويتية جعلتها عرضة للشائعات التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل ابنتها تطالب بالتوقف عن تداول الشائعات حول والدتها بسبب تأثيرها السلبي عليها وعلى الأسرة.