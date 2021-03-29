وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت الفنانة الكويتية عبير الخضر خلال الساعات الماضية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا والذي أصيبت به في الفترة الأخيرة، وقد نعى الفنانة الراحلة العديد من المشاهير والنجوم.

وفاة الفنانة الكويتية عبير الخضر

رحلت صباح اليوم الفنانة عبير الخضر بعد رحلة مع الفن بدأتها في عام 2006، الفنانة الكويتية توفيت على إثر إصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به في الفترة الماضية، وتواجدت في مستشفى بدرية الأحمد بالكويت، وكان قد تردد أن الراحلة واجهت فترة صعبة في السنوات الأخيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية جعلتها تبتعد عن عالم الفن منذ عام 2016، كما أنها سافرت للخارج من أجل العلاج وتحديدا في إسبانيا.

النجوم ينعون الفنانة الراحلة عبير الخضر

عبير الخضر نعاها العديد من النجوم والمشاهير فكتبت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تطلب فيها الدعاء للراحلة فكتبت: "وفاة الممثله الكويتية عبير الخضر بعد اصابتها بفيروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت"، كما نشرت الفنانة غرور صورة للراحلة عبير الخضر عبر حسابها على "انستجرام" نعتها من خلالها فكتبت: "الفنانه الكويتيه عبير الخضر في ذمة الله ..اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها، ووسع مدخلها واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

أبرز أعمال الفنانة الراحلة عبير الخضر

عبير الخضر بدأت رحلتها مع التمثيل في عام 2006 وتحديدا مع مسلسل ""الإمبراطورة"، والذي تعاونت فيه مع كل من الفنان إبراهيم الحربي، وإلهام الفضالة، ومشاري البلام، ويعقوب عبدالله، وشيماء علي، كما شاركت في العديد من الأدوار المهمة مع كبار نجوم الكويت كفنانة حياة الفهد حيث شاركتها في بطولة مسلسل " خارج الأسور" الذي عرض في عام 2011 بمشاركة كل من حياة الفهد، وأحمد السلمان وزهرة الخرجي، ومحمد جابر، وشهاب جوهر، ومحمد الرمضان، وكان آخر عمل شاركت فيه بطولته الفنانة الراحلة مسلسل "البيت الكبير" الذي عرض في عام 2016، وتعاونت فيه مع الفنان حسن عسيري، ومريم حسين، ومحمد الحجي، وبتول محمد، وحامد مرزوق، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج أحمد لحلوح.

وبلغت عدد الأعمال التي شاركت في بطولتها الفنانة عبير الخضر ما يقارب من 33 عملا ما بين مسرح ودراما ، كما تعاونت مع الفنانة حليمة بولند في "فوازير حليمة" التي عرضت في عام 2007.