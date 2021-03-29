3 رسائل لـ أحمد السعدني جعلته يتصدر التريند وهل انسحب من السباق الرمضاني؟

أحمد السعدني تصدر محركات البحث بسبب العديد من الرسائل التي نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات والأيام الماضية، والتي جعلته محط اهتمام الجمهور، وتحديدا بعدما أعلن انسحابه من مسلسل "كله بالحب" مع الفنانة زينة والمقرر عرضه في رمضان، وأخيرا طريقة احتفاله بزيادة عدد متابعيه.

أحمد السعدني يثير الجدل بسبب متابعيه على "انستجرام"

أحمد السعدني أثار الجدل في الساعات الأخيرة تحديدا بعدما احتفل بوصول عدد متابعيه إلى 5 مليون متابع عبر حسابه على "انستجرام"، الفنان المصري نشر صورة لعدد متابعيه وأكد أنه حقيقي وليس مجرد عدد وهمي كما يروج البعض، وأشار أحمد السعدني إلى حالة الاهتمام والحب التي يجدها من محبيه وأنه لا يستحق ذلك فكتب تعليقا على الصورة التي نشرها: "٥ مليون متابع حقيقي مش مضروبين، حب و اهتمام مستهلوش الحقيقه ربنا يديم المحبه شكراً جدا"، العديد من زملاء الفنان المصري علقوا أيضا على ما نشره منهم الفنان شيكو الذي علق مازحا على ما نشره زميله فكتب: "منهم بالكتير ١٢ واحد بيحبوك يابني".

رسالة أحمد السعدني لطليقته الراحلة أمل سليمان

أحمد السعدني وجه في الأيام الماضية رسالة لطليقته الراحلة أمل سليمان تحدث فيها عن الحالة التي لا يزال يعيشها رغم رحيلها، حيث أكد على استمراره في حبها وأن الأيام لن تؤثر فيه، فكتب:" سأحبك كل يوم كفريضة عشق لا يقبل التأجيل".

رسالة أحمد السعدني جعلته حديث الجمهور خصوصا أنه قد كشف بعد رحيل طليقته عن رغبته في العودة لها لكن رحيلها في هذا العمر الصغير لم يكن يتوقعه، وأكد أنه يعيش حالة من الندم بسبب تأخره في خطوته فكتب: "ماتت ومشيت وقررت تسبني للابد كنت فاكرها حتستناني ومتاكد من ده، مستحيل تحب حد غيري، مجاش في بالي انها ممكن تموت دلوقتي صغيرة واكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة وعندها طاقة ايجابيه.. ماتت وسابتلي الولدين والندم.. ربنا يرحمك ويرحمني و يرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة".

هل انسحب أحمد السعدني من السباق الرمضاني؟

رسائل أحمد السعدني لم تتوقف عند هذا الحد حيث كشف في منشور عبر حسابه على "فيس بوك" أعلن فيه أنه قد لا يشارك في الموسم الرمضاني القادم حيث يعد أحد أبطال مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة فكتب أحمد السعدني: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني و عوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقاً"، ولم يكشف أي من صناع العمل عن تفاصيل الأزمة التي تسببت في ذلك، لكن رسالة السعدني أثارت جدلا واسعا حيث أنها تأتي قبل فترة قصيرة من بداية شهر رمضان، لكن الفنانة زينة نشرت البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابها على "انستجرام" والذي ظهر فيه أحمد السعدني وقد اعتبر البعض رسالة زينة تشير إلى انتهاء الأزمة وأن أحمد السعدني سوف يستمر في تصوير دوره، خصوصا وأن بعض المحطات الفضائية قد أعلنت عن عرضها المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.