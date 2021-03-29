تعرفوا على قائمة المسلسلات اللبنانية والمشتركة .. "عشرين عشرين" و "350 غرام" و"للموت" الأبرز

المسلسلات اللبنانية والسورية المشتركة لها نصيب بارز هذا العام ضمن السباق الدرامي في موسم رمضان 2021 على شاشات التلفزة، فرغم أزمة انتشار فيروس كورونا، إلا أن صناع العمل حاولوا جهدهم لإنهاء تصوير العديد من الأعمال ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة، واستطاعوا بالتالي تأكيد عرض مجموعة من المسلسلات اللبنانية والمسلسلات العربية المشتركة السورية اللبنانية التي تضم باقة كبيرة من نجوم لبنان وسوريا وأبرزهم عابد فهد وماغي بو غصن ونادين نجيم وقصي خولي وسلوم حداد وستيفاني صليبا وزياد برجي وهبة نور ونادين الراسي وغيرهم.

"دوت الخليج" رصدت لكم مجموعة من أبرز المسلسلات اللبنانية والسورية اللبنانية المشتركة المقرر عرضها في دراما رمضان 2021:

مسلسل "عشرين عشرين"

نادين نسيب نجيم وقصي خولي يجتعمان مجددا للمرة الثانية في المسلسل اللبناني –السوري المشترك "عشرين عشرين" المقرر عرضه في رمضان 2021 بعد تأجيل له العام الماضي.

قصة العمل تدور حول الثأر والعدالة والحب فـنادين دوت الخليج ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة.

العمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وغيرهم كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل.

مسلسل "للموت"

الدراما المشتركة اللبنانية السورية تحضر بقوة ايضا هذا العام في رمضان 2021 وإرتأت النجمة ماغي بو غصن اختيار المشاركة في البطولة الجماعية لمسلسلها "للموت" الذي يدور حول صراع البشر بين الخير والشر، ومبدأ الطمع للحصول على مغريات الحياة.

ونشر أبطال العمل خلال الساعات الماضية البوسترات الرسمية الأولى لمسلسل "للموت" وهو من بطولة كل من النجوم اللبنانين: ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية، والممثلين السوريين خالد القيش، محمد الأحمد، بالإشتراك مع الممثلين فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين وغيرهم، و من كتابة ​نادين جابر​، وإخراج ​فيليب أسمر​.

مسلسل "350 غرام"

النجم السوري عابد فهد يطل مجددا لموسم رمضان 2021 في الدراما السورية اللبنانية المشتركة عبر مسلسل "350 غرام" حيث تشاركه البطولة لأول مرة الممثلة اللبنانية كارين رزق الله ونخبة من المع نجوم سوريا ولبنان.

مسلسل 350 جرام ينتمي الى نوعية المسلسلات الاجتماعية الدرامية وتم تصويره في الإمارات، وتدور قصته حول رجل اسمه "نوح" و هو في الأربعينيات من عمره و يعمل كمحامي مشهور لكن في احد الايام يتعرض لمرض خطير في القلب فيخضع لعملية زرع قلب اخر له ويضع الأطباء له قلب لرجل طيب وقلبه مليء بالحب لتتحول حياته وتصبح شيئا اخر، كما تلعب كارين رزق الله دور زوجته في السر.

مسلسل "350 غرام" يشارك في بطولته إلى جانب عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، مجموعة من الوجوه الشابة من خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعدالدين وهو من إنتاج "آي سي ميديا" و"غولدن لاين ميديا"، وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر.

مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية"

الفنان اللبناني زياد برجي يجتمع مع كل من الممثلة اللبنانية نادين الراسي و الممثلة السورية هبة نور في مسلسل كوميدي اجتماعي بعنوان "زوج تحت الإقامة الجبرية" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

يدور العمل حول رجل متزوج من امرأتين، ولكن بسبب إنتشار فيروس كورونا والحجر الصحي، يجد نفسه أمام مشكلة كبرى دوت الخليج جمع الزوجتين تحت سقف واحد، العمل فكرة المخرج السوري أسامة الحمد، وتأليف زهير قنوع وإخراج نبيل لبُّس، ويشارك فيه محمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة.

مسلسل "داون تاون "

مسلسل "داون تاون" يجمع في أحداثه باقة من نجوم لبنان وسوريا، وتدور أحداثه في قالب إجتماعي رومانسي حول مجموعة من قصص الحب ويشارك فيه عبد المنعم عمايري، سامر اسماعيل، ستيفاني صليبا، محمد عقيل، سارة أبي كنعان، جنيد زين الدين، كارمن لبس، وسام صليبا إلى جانب الجزائرية أمل بشوشة وغيرهم، وهو من كتابة كلود أبو حيدر، وإخراج زهير قنوع.

ويعتبر المسلسل أولى تجارب "فالكون فيلمز" في إنتاج المسلسلات بعدما قدمت باقة من الأفلام.

مسلسل "الحي الشعبي"

المشاهدين على موعد مع المسلسل اللبناني "الحي الشعبي" الذي يدور حول قصص إجتماعية تحدث في حي شعبي، ويخوض بطولة العمل مجموعة من الفنانين المخضرمين والجيل الجديد وأبرزهم :ماريتا الحلاني، جيهان خمّاس، جور صادر، فيفيان أنطونيوس ونغم أبو شديد، وطارق سويد وأسعد رشدان ومحمد قيس، و يتألف المسلسل من جزءين كل واحد منهما 30 حلقة.

مسلسل الحي الشعبي من ن تأليف فيفيان أنطونيوس وإخراج جورج روكز وانتاج مروى غروب.