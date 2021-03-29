بعد انفصاله عن منة عرفة.. علي غزلان يعلن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة

علي غزلان يعلن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة للعام 2017 فرح شعبان وينشر صورة مرحة لهما وذلك بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الممثلة الشابة منة عرفة، من جهتها أكدت فرح شعبان خبر ارتباطها باليوتيوبر علي غزلان ووصفته بأنه "سارق قلبها".

تفاصيل ارتباط علي غزلان بملكة جمال مصر

اليوتيوبر الشهير علي غزلان فاجأ متابعيه عبر حسابه على انستغرام بالإعلان عن ارتباطه بملكة جمال مصر السابقة للعام 2017 فرح شعبان، فنشر صورة مرحة تجمعهما، ووصف عروسته بأنها "السند" له، حيث علق قائلاً :"طلبت من ربنا سنده صغيره ، بعتلي جبل كبير اتسند عليه " لتعلق فرح على الصورة ايضا "أحبك كثيراً".

بدورها نشرت فرح شعبان بوقت متزامن لقطة ثانية لها مع علي غزلان عبر حسابها الرسمي على انسغرام مؤكدة خبر ارتباطها به، وأشارت في تعليقها بأن الأول هو "صاحب قلبها" في اشارة منها بأنها باتت مغرومة به واستطاع أن يسرق قلبها وحبها له.

جدل حول ارتباط علي غزلان مجدداً

اعلان علي غزلان ارتباطه بفرح شعبان اثار جدلاً واسعاً بين متابعيه الذين سألوه في تعليقاتهم عن قصة حبه لمنة عرفة بعدما كانا قد ارتبطا بقصة حب رومانسية، كما سألوه عن سبب انفصاله عنها بعدما ظهرا سويا خلال العام الماضي بالعديد من المناسبات، إلا ان علي غزلان تجاهل الرد عليهم.

وسبق وأن أثيرت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد ظهور الممثلة المصرية منة عرفة برفقة اليوتيوبر علي غزلان في مناسبات متعددة في العام 2020 ونهاية عام 2019، وظهورهما ايضا سويا بجلسات تصوير وأماكن تنزه ونشرهما هذه الصور عبر حسابات السوشيال ميديا، وألمحا حينها الى أن علاقة عاطفية تجمعهما.

ولم يكتفي على غزلان بظهوره بالصور مع منة عرفة انما كتب العديد من رسائل الغزل والحب العلانية لها سواء في تدوينات على ستوري انستغرام او تعليقات على صورها، فكتب لها مرة على احدى صورهما وهما يمرحان بالألوان :""حياتي ملونة بسبب وجودك بها"، كما ساندها في ازمة صحية تعرضت لها ودخلت على اثرها للمستشفى حيث رافقها الى غرفة العمليات وكتب لها :"هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل بإذن الله".

لكن خلال شهر يونيو 2020، تفاجئ الجمهور بأن الثنائي علي غزلان ومنة عرفة قاما بحذف صورهما معاً من انستغرام وأبقيا على الصور التي يظهران فيها مع مجموعات وأصدقاء مشتركين، ما فسر حينها انفصالهما عن بعض وانتهاء علاقتهما الرومانسية.