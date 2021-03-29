فيديو يحبس الأنفاس لـ أحمد العوضي في "اللي مالوش كبير" بدون دوبلير

أحمد العوضي فاجئ جمهوره بمشهد جديد من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي يتعاون فيه مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

مشهد يحبس الأنفاس لأحمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير"

أحمد العوضي نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" وظهر فيه النجم المصري وهو يحطم زجاج سيارة بيده في مشهد يحبس الأنفاس بسبب صعوبته وعدم استخدام صناع المسلسل لدوبلير يقوم به بديلا للفنان أحمد العوضي نظرا لخطورته، لكن الأخير أوضح أنه يرفض أن يقدم المشاهد الصعبة أي شخص بدلا عنه.

فكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو قال فيه: " احنا لا نعرف وايرات ولا دوبليرات عشان احنا بجد وبحق وحقيقي احنا الحقيقي منه عالله حكايتنا"، وقد حقق الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة من قبل الجمهور بعد ساعات قليلة من نشره حيث بلغ عدد مشاهدته أكثر من 300 ألف مشاهدة.

أحمد العوضي يعيد للأذهان إصابته بسبب مسلسل "اللي مالوش كبير"

أحمد العوضي والفيديو الذي نشره عبر حسابه على "انستجرام" أعاد إلى الأذهان إصابته التي أعلن عنها في شهر فبراير الماضي أثناء تصويره لأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" حيث تعرض لإصابة في يده نتيجة جرح غائر تم علاجه بـ8 غرز، في وقت طمأن الفنان المصري جمهوره ومتابعيه على حالته وأنه بخير، بينما علق على صورة يده المصابة فكتب: "٨ غرز..الحمد لله المهم انكم هتشوفوا اكشن جامد إن شاء الله (اللي مالوش كبير)"، أحمد العوضي قد كشف في الأسابيع الماضية عن بعض من ملامح دوره في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث نشر أكثر من صورة له عبر حسابه على "انستجرام" ويحمل أحمد العوضي لقب"الخديوي" في أحدث المسلسل.

أحمد العوضي في مسلسل "شديد الخطورة"

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أحمد العوضي نشر أيضا في الفترة الماضية العديد من الصور الدعائية لمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالإضافة لمجموعة كبيرة من نجوم الدراما منهم دينا فؤاد، وعايدة رياض، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، و بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي قد عرف عنه تقديمه للعديد من المشاهد الخطيرة بنفسه دون الاستعانة ببديل له من أجل تنفيذها، وذلك بداية من مسلسل "شديد الخطورة" الذي يعد من أولى الأعمال التي شارك فيها كبطل أول والذي عرض العام الماضي على منصة "واتش ات" وشاركته في بطولة المسلسل الفنانة ريم مصطفى.