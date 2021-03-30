صور مرحة.. نادية الجندي نجمة حفل تكريم محمود حميدة بمهرجان الأقصر

محمود حميدة خطف الأنظار أثناء تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي يقام خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري في مدينة الأقصر بمصر، والذي شهد كذلك تكريم السينما السودانية في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان.

نادية الجندي تكرم محمود حميدة في مهرجان الأقصر

نادية الجندي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع الفنان محمود حميدة على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي يشهد تكريم الفنان المصري على ما قدمه من جهد في دعم المهرجان، وعبرت نادية الجندي عن سعادتها بتقديمها التكريم لزميلها الذي أكدت أنها منذ بداية تعاونهما في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1992 توقعت أن يصبح أحد نجوم السينما المصرية.

كما شهد التكريم تقبيل محمود حميدة ليد الفنانة نادية الجندي التي كتبت تعليقا على الصور التي نشرتها: "سعيدة أني بقدم ليك التكريم يا محمود تكريم تستحقه فعلاً لأنك نجم لن تتكرر وملتزم ومتجدد وواخد كل صفات نجوم الزمن الجميل، ألف مبروك يا حبيبي ومن نجاح وتقدم باستمرار وتثري السينما والفن بأعمالك وفنك الجميل أشتغل معايا في بداياته في فيلم (رغبة متوحشة) وكنت من الفنانات المتحمسات له جدآ وشفت فيه مواصفات النجم وهو فعلاً أصبح نجم".

محمود حميدة يظهر بالزي السوداني في مهرجان الأقصر

محمود حميدة خطف الأنظار أثناء فعاليات مهرجان الأقصر حيث ظهر بالزي السوداني الأبيض أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم السينما السودانية على هامش فعاليات المهرجان، والذي أيضا تم تكريم فيه الفنان المصري محمود حميدة، والعديد من الشخصيات العامة والنجوم الذين ساندوا المهرجان في بداية انطلاقته، كما نشر الفنان محمود حميدة العديد من صور حفل تكريم السينما السودانية عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: " تكريم السينما السودانية".

محمود حميدة يشارك في بطولة فيلم "ريتسا" لأحمد الفيشاوي

محمود حميدة ظهر بكثافة خلال الأيام الماضية في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ10 حيث أنه الرئيس الشرفي للمهرجان، وقد كشف عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية الجديدة وهو فيلم "ريتسا" والذي يشارك في بطولته مع كل من الفنان أحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم الجمعة الماضي حضور مجموعة كبيرة من النجوم الذين تم تكريم بعضهم مثل الفنانة نادية الجندي، ومحيي اسماعيل، مهرجان الأقصر تضم دورته الحالية 4 مسابقات رسمية منها مسابقة الأفلام القصيرة والتي تضم في عضويتها كل من المخرج سلام زاماليجيري، والمنتج طلال عفيفي، و المونتيرة هبة عثمان، وتضم لجنة تحكيم الدياسبورا كل من النجم جيمي جون لوي، و المخرج مجدي أحمد علي، والمخرج كانلي أفولايان، وتضم لجان تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة كل من المخرج سعيد حامد، واسماعيل فروخي، وصفي الدين محمود، أما لجنة الأفلام الطويلة فتضم كل من شيخ عمر سيسوكو، وكاملة أبو ذكري، و سليمان سيسيه.