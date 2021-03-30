إصابة فاطمة الصفي بفيروس كورونا رغم تلقيها جرعتي اللقاح .. بالفيديو

فاطمة الصفي النجمة الكويتية فاجئت الجمهور قبل ساعات بأنها أجرت مسحة فيروس كورونا، وجاءت نتيجة المسحة التي أجرتها النجمة الشهيرة، إيجابية، وهو ما جعل فاطمة تتعجب من إصابتها خاصة وأنها تلقت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

إصابة فاطمة الصفي بفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح!

فاطمة الصفي نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت فيه: "أنا أخدت لقاح الجرعة الأولى من فايزر فقلت أروح وأسوي تحاليل على صحة السلامة، وكان ذلك بعد 21 يوم من تلقي الجرعة الثانية، وقلت أسوي فحص المهم طلعت نتيجتي أمس إيجابية.. ومن وقتها أخدت الجرعة الأولى مش مخالطة أحد المهم فقلت عادي يصير وفي مجال إنه فايزر من 2 الى 5 بالمئة أن تأتي نتيجة المسحة إيجابية حسب ما قرأت عنه".

فاطمة الصفي تتعجب بعد إصابتها بكورونا

وتابعت فاطمة الصفي: "المهم أخدوا مني تحليل دم فاستغرب الطبيب كيف ذلك وأنا ماخدة اللقاح، وسألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء فقال لي الحمد لله وسألني في حال في صداع قلت له لا وقلت له أنا ماخدة فايزر ومش مخالطة أحد، فقال لي مستحيل إيجابي من اللقاح، قلت له عادي يطلع إيجابي من اللقاح قلت له لا تقول مستحيل ونحن ندري انه في مجال يطلع ايجابي" .

كرم العلالي

فاطمة الصفي تعلق على إصابتها بكورونا بعد تلقيها اللقاح

وتعجبت فاطمة الصفي من حديث الطبيب، ولفتت إلى أنها كانت تعلم من قبل أن هناك نسبة من 1 الى 10 بالمئة أن تكون نتيجة المسحة إيجابية بعد تلقي اللقاح، وأضافت: "عندما تسوون فحص يطلع إيجابي وشلون دكتور يقول مستحيل لو أنا ما أفقه وأعلم بها الأمور كيف كنت سأعرف كل هذه المعلومات، ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي".

وأكدت النجمة الكويتية أنها لا يهمها في حال كانت نتيجة المسحة سلبية أو إيجابية فهي في كل الحالات ستتبع الاحترازات الاحترازية اللازمة، وستقوم بعزل نفسها.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال فاطمة الصفي هو مسلسل "دفعة بيروت" الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد، والذي يشارك في بطولته كل من حمد أشكناني وعلي كاكولي ونور الغندور ومهند الحمدي وغيرهم والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وقدمت فاطمة فيه شخصية "شاهة".