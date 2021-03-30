جومانة مراد تعلن وفاة ابنتها ديانا وقلبها يعتصره الألم .. هذا ما قالته

جومانا مراد النجمة السورية صدمت الجمهور قبل قليل بوفاة ابنتها الصغيرة ديانا، التي كانت قد رزقت بها قبل عدة أشهر، ونشرت جومانا عبر انستجرام، صورة لطفلتها الراحلة وأبكت الجمهور برسالتها المؤثرة.

وفاة ابنة جومانا مراد

وكتبت جومانا مراد في تعليقها على صورة طفلتها: "الحمد لله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي".

جومانا مراد تُبكي جمهورها

وأضافت جومانا مراد في رسالتها المبكية: "فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

وتلقت جومانا مراد التعازي من قبل عدد من متابعيها وأصدقائها الذين عبروا عن صدمتهم بعد علمهم بالخبر الحزين، وتمنوا لها الصبر والسلوان بعد فقدان طفلتها.

أبناء جومانا مراد

الجدير بالذكر أن جومانا مراد كانت قد أنجبت طفلها الأول "محمد" في شهر فبراير 2019 بعد سنوات من زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو، ونشرت حينها صورة ليد طفلها بدون ان تكشف إلى اليوم عن أي صورة واضحة له، وهو نفس ما فعلته مع ابنيها التوأم علي وديانا التي رزقت بهما قبل أشهر قليلة، قبل أن تعلن وفاة ديانا اليوم، الإثنين.