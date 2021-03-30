"طير من طيور الجنة" .. النجوم مصدومون بعد وفاة ابنة جومانة مراد ويقدمون التعازي

جومانة مراد النجمة السورية فجعت اليوم الإثنين بوفاة طفلتها الصغيرة ديانا، التي رزقت بها قبل عدة أشهر، ونشرت جومانة عبر انستجرام، صورة لطفلتها الراحلة وأبكت الجمهور برسالتها المؤثرة ووداعها لها

بشرى والنجوم يقدمون التعازي لجومانة مراد

وحرص عدد من النجوم على نعي الطفلة وتقديم التعازي لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة المصرية بشرى، التي نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لجومانة مراد وزوجها وعلقت قائلة: "أصدقائى الأعزاء أهل الكرم والمحبة والواجب، السيدة جومانة مراد وزوجها السيد المحترم ربيع بسيسو، قلبي يعتصره الألم لفقدانكم ابنتكم الغالية الطفلة ديانا وأتمنى من الله أن يلهمكم الصبر والسلوان وقوة الإيمان واللهم اجعلها شفيعًا لكما يوم القيامة".

وأضافت بشرى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ليس هناك كلاما يعبر عن مدى الحزن والأسى الذي نشعر به أنا وأسرتي بهذا الخبر الحزين".

بوسي شلبي وكندة علوش

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صورة ابنة الفنانة جومانة مراد عبر حسابها وعلقت عليها قائلة: "خبر حزين وفاة ابنة الصديقة الفنانة جومانة مراد البقاء لله".

بينما الفنانة السورية كندة علوش فنشرت تغريدة مؤثرة عن ابنة صديقتها، وكتبت: "البقاء لله في الملاك ديانا ربيع بسيسو ابنة الأخت الغالية جومانة مراد.. الله يرحمها ويقبلها طير من طيور الجنة ويصبر قلب جومانة وربيع ويقويهم ويجعلها خاتمة الأحزان".

باسم ياخور

الفنان باسم ياخور نشر صورة الطفلة الراحلة وعلق: "يالله.. شو اللي عم يصير.. كل العزاء للصديقة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو بوفاة ابنتهما ديانا رحم الله هالملاك البريء.. الله يصبركم".

دينا وصفاء جلال

الفنانة الاستعراضية دينا نشرت صورة ديانا ابنة النجمة السورية، وعلقت قائلة: "خالص العزاء للفنانة جومانة مراد في وفاة ابنتها.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويجعلها شفيعة لك".

الفنانة المصرية صفاء جلال شاركت الجمهور على فيسبوك بنيأ وفاة ابنة جومانا مراد، وعلقت عليه قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته حبيبتي ويصبر قلب أمك".

وفاة ابنة جومانة مراد

وكانت جومانة مراد قد أبكت الجمهور منذ قليل، بوفاة ابنتها ونشرت صورة الطفلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي.. فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

وتلقت جومانا مراد التعازي من قبل عدد من متابعيها وأصدقائها الذين عبروا عن صدمتهم بعد علمهم بالخبر الحزين، وتمنوا لها الصبر والسلوان بعد فقدان طفلتها، ومن بينهم دعاء فاروق والفنانة درة وكندة علوش وأحمد رزق وهند صبري وأيتن عامر وعبير صبري وأمير شاهين وأروى جودة وليلى علوي ونادية الجندي وروجينا واللبنانية نور ورانيا محمود ياسين وهبة نور وسوزان نجم الدين وجيهان عبد العظيم وباسم ياخور ودنيا عبد العزيز وجميلة عوض وغيرهم.