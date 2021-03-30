فاليري أبو شقرا تعلن عن حملها بطفلها الأول في فيديو طريف .. شاهدوا

فاليري أبو شقرا النجمة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة أعلنت قبل ساعات حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال زياد عمار، ولكن بطريقة طريفة.

فاليري أبو شقرا تعلن حملها

فاليري أبو شقرا نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو طريف لها، ظهرت فيه وهي تستعرض بطنها المنتفخة، واكتفت بالتعليق على الفيديو بوضع رسوم تعبيرية عبارة عن قلوب، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من محبيها.

فاليري أبو شقرا تتلقى التهاني بمناسبة حملها

فاليري أبو شقرا تلقت تهاني قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها بمناسبة حملها، حيث عبروا عن مدى سعادتهم بهذا الخبر، وتمنوا لها السعادة والصحة، ومنهم وسام صباغ ومابيل شديد ونيكولا جبران وغيرهم.

والجدير ذكره أن فاليري تزوجت من رجل الأعمال زياد عمّار في الأول من أغسطس من العام الماضي، وتلقت عرض زواج رومانسي، حيث طلب منها زوجها، يدها عبر رسالة حب عملاقة كتبها بخط اليد ووضعها في مدخل قاعة مزينة بالورود كي يعرض عليها الزواج حيث وافقت على الفور.

وتحدثت فاليري أبو شقرا في لقاءات إعلامية من قبل عن الأزمة التي تعرضت لها في زفافها، حيث اقتحمت عناصر الأمن حفل الزفاف من أجل إيقافه إلتزامًا بإجراءات الوقاية من كورونا كورونا، ولفتت إلى أن ما حصل أحدث بلبلة، لكن الأهم أن الزواج قد تم بوجود المقربين.

أحدث أعمال فاليري أبو شقرا

وكان أحدث أعمال فاليري أبو شقرا هو مسلسل "لا حكم عليه" الذي عرض بداية العام الجاري، وشاركت في بطولته مع كل من قصي خولي وطوني أبو عيسى وكارول الحاج وعبده شاهين وإيلي متري ورندة كعدي وكارلوس عازار وغيرهم، والعمل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

ودارت أحداث المسلسل حول الحكم على شاب بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل أمه وزوجها، لكن تظهر محامية بعد خمس سنوات تحمل دليل براءته، ليخرج من السجن مصمماً على معرفة الحقيقة.

كما شاركت في العام الماضي في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" الذي لعب بطولته النجم معتصم النهار وبيار داغر وكارمن لبس وسينتيا صموئيل وزينة مكي ووسام بريدي وغيرهم.