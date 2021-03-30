10 نجوم قبل جومانة مراد ذاقوا مرارة فقدان أبنائهم في عمر صغير .. تعرفوا عليهم

وفاة ابنة جومانا مراد أوجعت قلوب متابعيها مساء اليوم، الإثنين، بعدما أعلنت الخبر الحزين الفنانة السورية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت التعازي من قبل قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها، كما أعادت لأذهان الجمهور ذكريات عديدة ومؤلمة عن عدد من النجوم الذين عانوا مع فقدان أبنائهم الذين توفوا في فترة الطفولة أو المراهقة.

أوس أوس

أعلن محمد أسامة "أوس أوس" نجم فريق "مسرح مصر" وفاة ابنه الرضيع علي في يونيو من العام الماضي، وذلك بعد تعرضه لحادث سقوط في المنزل، فقد على إثره الوعي قبل وفاته، وشيع جنازته بحضور عدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني، وأحزن خبر وفاة ابن أوس أوس الجمهور وزملائه النجوم والذين تعاطفوا معه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب وفاة ابنه بعد 3 أشهر فقط من ولادته، وبعد أيام من احتفاله به برفقة ابنه الأكبر عمر، ونشر مجموعة صور لهم على انستجرام.

داليا البحيري

الفنانة المصرية داليا البحيري كشفت مؤخرًا عن تفاصيل وفاة ابنتها الأولى خديجة لأول والتي رحلت عن عمر 8 أشهر فقط، وأكدت أن تجربة وفاة ابنتها كانت دليل على حب الله لها وأنها تعرضت لأقسى درس في حياتها كما أن ذلك الوقت الصعب لم تكن تعرف ذلك حتى هدأت واستوعبت ذلك الدرس.

كما لفتت إلى أن ابنتها كانت مريضة ولو كانت ما زالت على قيد الحياة، كانت ستعيش حياة مختلفة بسبب ظروف مرضها، كما أنها كانت ستشاهدها تتعذب بمرضها، موضحة بأن الله عوضها بابنتها قسمت.

مها محمد

النجمة الكويتية مها محمد كشفت عن أنها كانت قد فقدت طفلتها عن عمر ناهز أربع سنوات وذلك بسبب حادث مأساوي منذ فترة طويلة، وأضافت خلال مقطع فيديو كانت تعلن من خلاله حملها بل 3 سنوات: "كان بنفسي وخاطري أن أنجب أنثى، لأنني لست أماً لفتاة، بعد أن فقدت ابنتي توفت في حادث رحمها الله.. أنا كنت اتمنى من رب العالمين إذا حملت أن انجب أنثى وهو استجاب لدعائي وعلى نياتكم ترزقون"

أيمن زيدان

في عام 2010، توفي نوار زيدان نجل الفنان السوري أيمن زيدان عن عمر يناهز 19 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وكان نوار قد تلقى خبر إصابته بالمرض في عام 2008 أثناء استعداده لامتحانات الشهادة الثانوية، ودائمًا ما يحرص أيمن زيدان على إحياء ذكرى نجله واستعادة أهم المواقف التي جمعتهما قبل وفاته.

تولين البكري

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الفنانة السورية تولين البكري قد صدمت الجمهور مؤخرًا بعدما كشفت عن أسباب إصابتها بمرض اضطراب ثنائي القطب وهو أحد الأمراض النفسية؛ تسببت في مرضها، حيث أكدت أن ابتعادها عن أبنائها، من بين تلك الأسباب إضافة إلى فقدانها أحد أبنائها ويدعى "كريم" والذي توفي وهو رضيع، والذي تسبب في سوء حالتها النفسية أيضاً.

محمد الخضير

في يونيو من العام الماضي، أعلن الإعلامي السعودي الشاب محمد الخضير بكل أسى خبر وفاة طفلته سيلين البالغة من العمر ثلاث سنوات بعد تعرضها لحادث غرق في مسبح بلاستيكي صغير حيث ابتلعت الكثير من المياه وفقدت الوعي حينها، فتم إدخالها للعناية الفائقة التي رقدت فيها حوالي يومين، ورثا محمد الخضير صغيرته على حسابه على تويتر كاتباً: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره توفيت طفلتي سيلين محمد الخضير".

طلال سلامة

في 2018 توفي أحمد ابن الفنان طلال سلامة، عن عمر ناهز 16 عامًا، وكان الفتى قد تعرض لحادث سير قبل وفاته بـ8 سنوات ودخل على إثره إلى العناية المركزة، وقد كتب عدد كبير من نجوم الفن عبارات المواساة للفنان الكبير على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا واجب العزاء له.

سيف عبد الرحمن

الفنانة رجاء حسين كانت قد كشفت في أحد اللقاءات أن نجل زوجها السابق الفنان سيف عبد الرحمن، من زوجته الثانية، توفي أيضًا في حادث سير عن عمر 19 عامًا، وهو ما تسبب في صدمة الأسرة، وصدمة جاء حسين التي كانت تربطها بالراحل ووالدتها علاقة طيبة.

جون ترافولتا

وبجانب النجوم العرب الذين عانوا لفراق أطفالهم، هناك أيضًا عدد من النجوم العالميين الذين ذاقوا مرارة فراق أبنائهم أيضًا، ومنهم الفنان الأمريكي جون ترافولتا، حيث توفى نجله جيت، في عام 2009 في سن 16 عامًا، وعُثر عليه فاقدا للوعي خلال نزهة مع عائلته.

مايك تايسون

لقت ابنة الملاكم الأمريكي مايك تايسون البالغة من العمر أربعة أعوام حتفها، بسبب تعرضها لحادث اختناق عام 2009، حيث تم العثور عليها وقد التف حبل حول عنقها في حادث عارض فيما يبدو بمنزلها.

وقالت تقارير اعلامية وقتها أن اكسودوس تايسون كانت تلعب بالقرب من أدوات للتدريب عندما التف بالمصادفة حبل معلق من جهاز رياضي حول عنقها.

