ننشر قائمة مسلسلات رمضان 2021

الاختيار 2: رجال الظل

بطولة كريم عبدالعزيز أحمد مكي أسماء أبو اليزيد إنجي المقدم

يتناول المسلسل قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020 تحت عنوان "حتى لا ننسى" كما يبرز بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

نسل الأغراب

بطولة أحمد السقا أمير كرارة مي عمر محمد مهران

يتناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

هجمة مرتدة

بطولة أحمد عز هند صبري هشام سليم صلاح عبدالله

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، وفكرة الأيدي الخفية وراء ثورة 25 يناير، وكيف تعاملت معها المخابرات المصرية.

موسى

بطولة محمد رمضان رياض الخولي منذر رياحنة أسماء جلال

تدور احداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار...اقرأ المزيد

حرب أهلية

بطولة يسرا باسل خياط جميلة عوض سينتيا خليفة

في إطار دراما الصراعات والخلافات العائلية، يتناول المسلسل قصة سيدة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة، فتشب في كنف زوجة أبيها مما تجعلها قريبة منها، وتقسو على والدتها الحقيقة.

نجيب زاهي زركش

بطولة يحيى الفخراني هالة مرزوق محمد محمود منا عادل

تدور الأحداث في إطار درامي حول الثري نجيب زاهي، الذي يكتشف سرا خطيرا بعد ثلاثون عاما، وهو أن لديه ابن ولا يعرف عنه شيء، فيقرر البحث عنه برفقة صديقه، ويفاجئ أن ابنه ضمن أربعة شباب لا يعرف أي منهم هو فلذة كبده، فيضطر للتقرب إليهم حتى يتعرف عليه.

القاهرة كابول

بطولة طارق لطفي فتحي عبدالوهاب خالد الصاوي حنان مطاوع

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد...اقرأ المزيد

عشرين عشرين

بطولة قصي خولي نادين نسيب نجيم حسين مقدم رولا بقسماتي

تحاول نقيب في الجيش تدعى سما البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع رجل عصابات يدعى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء.

ضد الكسر

بطولة نيللي كريم منا عادل تارا عماد نور إيهاب

تعاني سلمى من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشاكل بشكل دائم.

لعبة نيوتن

بطولة منى زكي محمد ممدوح عائشة بن أحمد محمد فراج

تدور الأحداث في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

النمر

بطولة محمد إمام نيرمين الفقي هنا الزاهد أحمد خالد صالح

في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر حلق العديد من الصراعات.

الملك

بطولة عمرو يوسف صبا مبارك رشدي الشامي باسل الزارو

تدور الأحداث حول قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة.

أحسن أب

بطولة علي ربيع سامي مغاوري أحمد فتحي أحمد جمال سعيد

تتناول أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، قصة أب يحاول جاهدا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله مع أسرته، وتقع له العديد من المفارقات.

ضل راجل

بطولة ياسر جلال نيرمين الفقي محمود عبدالمغني أحمد حلاوة

ينتمي العمل إلى الدراما الشعبية، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

لحم غزال

بطولة غادة عبدالرازق شريف سلامة خالد محمود أشرف عبدالغفور

تدور أحداث المسلسل داخل الحارة الشعبية، حيث المشاكل الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.

كوفيد 25

بطولة يوسف الشريف أيتن عامر أمير صلاح محمد عادل

تدور الأحداث في إطار الخيال العلمي، حيث الطبيب ياسين الذي يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة في العالم.

قصر النيل

بطولة دينا الشربيني ريهام عبدالغفور صبري فواز أحمد خالد صالح

يتوفى زوج (دينا الشربيني) فتضطرها الظروف للزواج من شقيق زوجها، فتنشأ خلافات بينها وبين زوجته الأولى.

وكل ما نفترق

بطولة عمرو عبدالجليل رانيا يوسف طارق عبدالعزيز أحمد فهمي

تدور الأحداث في إطار درامي ممزوج بالتشويق، حيث شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما.

اللي مالوش كبير

بطولة ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي خالد الصاوي عايدة رياض

يجبر والد غزال - ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

بين السما والأرض

بطولة هاني سلامة درة سوسن بدر أحمد بدير

يتعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات بالقاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

بطولة ملوك الجدعنة

مصطفى شعبان عمرو سعد رانيا يوسف عمرو عبدالجليل

تدور الأحداث حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع

شقه 6

بطولة سيد رجب شريف سلامة روبي محمود البزاوي

تدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6.

خلي بالك من زيزي

بطولة أمينة خليل محمد ممدوح بيومي فؤاد صبري فواز

يجمع الحب بين الفتاة الجامعية زيزي، وزميلها، فيقررا تحدي كل الصعوبات، والزواج، ومن هنا تبدأ المشاكل والخلافات بينهما، فتلجأ إلى أحد المحاميين الذي يساعدها في تخطي تلك العقبات.

كله بالحب

بطولة صابرين زينة أحمد صلاح السعدني سامر المصري

في إطار درمي اجتماعي تدور أحداث المسلسل، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.

المداح

بطولة حمادة هلال أحمد بدير نسرين طافش حنان سليمان

في إطار صراع المال والميراث، تدور أحداث المسلسل عندما تنشأ صراعات بين شقيقين على الميراث، ويحاول أحداهما الزج بشقيقه إلى السجن للتخلص منه.

فارس بلا جواز

بطولة مصطفى قمر طارق عبدالعزيز ندى موسى محمد ثروت

من خلال حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداث المسلسل عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرداته، والتي تجبره للبحث عن عروسة.

بنت السلطان

بطولة روجينا أحمد مجدي باسم سمرة سوسن بدر

في إطار درامي تشويق تدور الأحداث داخل صراعات وعلاقات عاطفية.

رهبة

بطولة فتحي عبدالوهاب أيتن عامر طارق عبدالعزيز أحمد فؤاد سليم

تدور احداث المسلسل في إطار درامي حول مرض الفوبيا، من خلال تسليط الضوء على عدد من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وأهم ما يواجههم من مشاكل.

عالم موازي

بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة شيماء سيف محمد أوتاكا (ياسر أوتاكا/ياسر فيصل)

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول فتاة تقع لها العديد من المفارقات.

ولاد ناس

بطولة إيهاب فهمي بيومي فؤاد أحمد صيام رانيا فريد شوقي

يلقي المسلسل الضوء على تربية الأولاد، والتعليم وعلاقة الآباء بالأبناء.