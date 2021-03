طرد آرمي هامر من فيلم The Billion Dollar Spy في تهمة اغتصاب

أصبح العالم حاليا ينهار من حول الممثل الأمريكي آرمي هامر، بعدما اتهمته امرأة شابة بالاعتداء عليها قبل 4 سنوات بالاغتصاب العنيف والاعتداء الجسدي، خلال علاقتهما العاطفية المتقطعة التي استمرت من 2016 وحتى 2020.

طرد الممثل الذي يبلغ من العمر 34 عاما، من طاقم تمثيل فيلم Billion Dollar Spy، بعدما تم اختياره للعب دور البطولة أمام مادس ميكلسن في الفيلم المقتبس من أحداث حقيقية بحسب موقع فاريتي.

كل الأعمال التي سيظهر فيها هامر مستقبلا، هي التي تم الانتهاء من إنتاجها وتصويرها قبل انتشار المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مستقبله في التمثيل أصبح مهددا أمام هذه القضية القوية.

الأمل الوحيد أمام أرمي هامر، تنفيذ الجزء الثاني من فيلم Call Me By Your Name، الذي طرح عام 2017، وشارك في بطولته مع تيموثي شالاميه، لكن حتى الآن لم يمنح المنتجون الضوء الأخضر لفريق العمل لكتابة والبدء في تصوير مشاهده.

بدأت مسيرة هامر في السقوط، منذ توجيه عدد من النساء اتهامات له على السوشيال ميديا في وقت سابق من هذا العام، وتقدم شريكته السابقة بدعوى اغتصاب وفتح شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في هذه المزاعم حاليا.

نفى هامر هذه المزاعم عبر محاميه، ووصف الإدعاء بأنه شائن، مشيرا ومؤكدا على أن أي تواصل جنسي بين موكله وأي شريك آخر كان بالتراضي.