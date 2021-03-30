فيديو برومو مسلسل محمد رمضان الجديد "موسى" رمضان 2021 تم طرحه رسميًا قبل ساعات ولاقى البرومو تفاعل قطاع كبير من جمهور الفنان المصري الشاب.

البرومو الرسمي لمسلسل "موسى"

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل "موسى" عن برومو المسلسل كما تم الكشف عن ملامح قصة المسلسل، وعن مشاهد الأكشن والمطاردات في بعض المشاهد، كما فاجئ محمد رمضان الجمهور أيضًا بالاستعانة بكوبليه من أغنيته "نمبر وان"، في برومو المسلسل والتي يقول بها: "انا في الساحة واقف لوحدي".

وظهر عدد من أبطال مسلسل "موسى" في البرومو الرسمي، وعلى رأسهم سمية الخشاب والتي تجسد دور "حلاوتهم" حبيبة محمد رمضان في الأحداث، بالإضافة إلى الفنان منذر رياحنة ورياض الخولي وأحمد خليل وغيرهم، وبحسب البرومو الرسمي فإن الأحداث تدور حول "موسى" والذي يقع في عدة صراعات من رجال العصابات في الصعيد، بالإضافة إلى محاربته للاحتلال الإنجليزي في تلك المرحلة، وتنفيذه لعدة عمليات ضدهم.

معلومات عن مسلسل "موسى"

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان وسمية الخشاب، كل من عبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وأمير صلاح الدين وضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في الكواليس

وكان محمد رمضان وسمية الخشاب قد تصدرا الترند خلال الأيام الماضية، بعدما نشر كل منهما صورًا من كواليس مشاهدهما بالمسلسل، حيث ظهرا الثنائي في أحد المشاهد التي يتعرض فيها الفنان محمد رمضان "موسى" لأزمة صحية تتسبب بدخوله إلى المستشفى في وقت تقوم بزيارته "حلاوتهم" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في العمل.

ومن المعروف أن سمية الخشاب تعود من خلال مسلسل "موسى" للدراما بعد غياب 4 سنوات عنها منذ مشاركتها في مسلسل "الحلال" الذي تم عرضه في رمضان 2017 بالمشاركة مع الفنان بيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، ومها أحمد، لتغيب الفنانة المصرية لفترة طويلة وتبدأ الإعداد لمسرحية جديدة مع الفنان أحمد آدم في العام الماضي لكن لم تعرض حتى الآن لم بسبب الأوضاع التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.