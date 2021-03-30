“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تنظم أمسية للشعر الشعبي بمشاركة شاعرات من السلطنة والبحرين والإمارات

صور من ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس الأول الاثنين أمسية افتراضية لشاعرات الشعر الشعبي من إعداد فريق الشعراء باللجنة وبإدارة الشاعرة بشرى بنت عوض الحضرمية.

شارك في الأمسية كل من الشاعرة الدكتورة هنادي عيسى الجودر من مملكة البحرين والشاعرة حمدة المر المهيري من الإمارات، ومن السلطنة الشاعرة سارة بنت علي البريكية والشاعرة أفراح بنت سالم الصالحية.

وقد قدمت الشاعرات المشاركات مجموعة متنوعة من القصائد التي نالت إعجاب واستحسان المتابعين للفعالية من خلال التطبيقات التي نفذت عبرها الأمسية. وشاركت الشاعرة الدكتورة هنادي الجودر بقصائدها التي حملت عناوين (كنت في صوتك قصيدة) و ( مواويل) و (مثل الأول) و(صوتك حياة) و (وجهك سحايب عشق) بينما حملت قصائد الشاعرة حمدة المر المهيري عناوين (تاج العز) و (ثورة وجنون بنيَّة) و(من يفك الحلم؟) وشاركت الشاعرة سارة البريكية بمجموعة من قصائدها، عناوينها (الحجر) و(البريد) و(اشتقتله) و(ينام الناس) و(ياهيثم العز) كما شاركت الشاعرة أفراح الصالحية بقصائدها (ياعظيمة) و(أبعتذر) و(شنطة سفر) و(وينك الليلة) و(قرار) و(اعتراف أنثى).

تأتي الأمسية ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية حيث أعدت اللجنة مجموعة من الفعاليات خلال شهر أبريل القادم تتنوع ما بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والأدبية والتاريخية والجلسات الحوارية والمحاضرات التعريفية وذلك لتشجيع الشباب من كتاب وأدباء ومبدعين في مجالات الأدب والثقافة وتوفير الإمكانات المادية والفنية الممكنة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم وسيشهد الأسبوع الأول من الشهر تنفيذ جلسة حوارية بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون بعنوان (تاريخ الحركة القومية العربية في الخليج العربي 1948-1968م) من إعداد فريق الدراسات التاريخية يشارك فيها الدكتورة رنا بنت حمدان الضويانية ويديرها يونس بن جميل النعماني كاتب وباحث في التاريخ، فيما ستنفذ في الأسبوع الثاني محاضرة بعنوان (قراءة في مسرح آمنة الربيع) تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، من إعداد فريق اللغة والأدب وستستضيف الفعالية الدكتور محروس محمود القللي أستاذ النقد الأدبي بجامعة السلطان قابوس ويديرها محمد بن خلفان كاتب ومخرج مسرحي كما ستكون هناك أمسية شعرية يحييها شعراء الشعر الشعبي تزامناً أيضاً مع شهر رمضان المبارك من إعداد فريق الشعراء يشارك فيها كل من محمد آل مبارك من دولة البحرين ومن السلطنة عمر مريود وناصر بن ثابت الكاسبي وطارق زكي الحجري ويديرها الشاعر علي بن عبدالله الراسبي.