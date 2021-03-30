100 مشارك في (جائزة كتارا لتلاوة القرآن) بالدوحة

الدوحة ـ ( الوطن ) :

تأهل مائة مشارك للتصفيات النهائية لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم من أصل 2004 تقدموا للدورة الرابعة للجائزة المقامة تحت شعار (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)، والتي تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالدوحة والمقرر البدء في تصفياتها النهائية خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، حيث تبث التصفيات عبر برنامج في تلفزيون قطر .

وقد أختارت لجنة الفرز لـ (جائزة كتارا لتلاوة القرآن) 100 متسابق يمثلون 14 دولة عربية و20 دولة غير عربية، حيث تأهل 34 مشاركا من دول المغرب العربي، و17 متأهلا من بلاد الشام والعراق و17 من مصر والسودان والصومال، واثنان من الخليج العربي و30 متسابقاً من دول غير عربية.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: ” إن جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم حظيت باهتمام كبير من قبل العالم الإسلامي، خلال أربعة أعوام فقط من اطلاقها في 2017، وستقام التصفيات النهائية للدورة الرابعة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الفضيل بمشاركة لجنتي التحكيم النهائية، والمكونة من 6 أعضاء: 3 منهم من المجازين في القراءات وأحكام وقواعد التجويد، و3 من المختصين في المقامات وعذوبة الصوت”.

وتشتمل التصفيات النهائية لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم على 20 حلقة، حيث يتنافس في كل حلقة 5 مشاركين، ويتم اختيار متأهل واحد منهم للتنافس في مرحلة التصفيات نصف النهائية التي تشمل 5 حلقات، إذ يتنافس في كل حلقة 4 أشخاص، ويتم تأهيل مشارك من كل حلقة للتنافس في المرحلة النهائية، التي يتم الإعلان فيها عن ترتيب الفائزين الخمسة. وسيتم بث مراحل المنافسة عبر 26 حلقة تلفزيونية تعرض في برنامج خاص بالتعاون مع تلفزيون قطر خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت كتارا 5 جوائز قيّمة للفائزين، تبلغ قيمتها مليوناً ونصف المليون ريال قطري ، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال قطري ، والفائز بالمركز الثاني على 400 ألف ريال قطري، والثالث ينال 300 ألف ريال قطري ، ويحصل الفائز الرابع على 200 ألف ريال قطري، وصاحب المركز الخامس على 100 ألف ريال قطري.