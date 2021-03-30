إصابة الفنان محمد دياب وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد دياب عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد " COVID 19" كتب دياب عبر صفحته على "فيسبوك" : "الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتى إيجابى كورونا، الحمد لله الشافى". يذكر أن دياب يشارك في مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، بطولته احمد السقا، امير كرارة ويشارك في بطولته مي عمر، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران و أحمد فهيم.

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