حالة غير مستقرة وولادة مبكرة .. معاناة جومانة مراد منذ حملها بابنتها ديانا وحتى وفاة الطفلة

جومانة مراد باتت حديث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أعلنت عن وفاة ابنتها الصغرى ديانا، والتي لم تبلغ عامها الأول بعد، دون أن تكشف سبب وفاتها المفاجئة، لكنها وجهت لها رسالة مبكية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت التعازي من قطاع كبير من جمهورها.

جومانة مراد وظروف ولادة صعبة لطفليها التوأم

ظروف ولادة جومانة مراد لتوأميها علي وديانا، قبل أشهر، كانت مختلفة وصعبة عن ظروف ولادتها لطفلها الأول محمد، حيث كانت جومانة قد أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي عن أنها رزقت بطفليها التوأم قبل موعد ولادتهما الأصلي بفترة، حيث تمت ولادتهما قبل يومين تقريبًا من الشهر السابع.

ولادة مبكرة لـ جومانة مراد!

جومانة كانت قد كشفت عن صعوبات ولادتها لطفليها التوأم في لقاء مصور، وقالت إنها كانت حامل وقت تصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في رمضان الماضي، لكن لم تكن ملامح الحمل واضحة عليها نظرًا لصغر حجمها، لافتة إلى أنها اضطرت إلى ولادة طفليها مبكرًا بسبب عدم استقرار حالتها وقتها، وبسبب أن طبيبها الخاص متواجدًا بأمريكا، كان من الطبيعي أن تسافر له حتى تلد هناك، إلا أنها تعرضت لولادة مبكرة، لدرجة أنها كانت خائفة من أن تلد طفليها بالطائرة.

هل أثرت الولادة المبكرة على ابنة جومانة مراد الراحلة؟

وأوضحت جومانة أن الولادة المبكرة لطفليها التوأم أدت إلى دخولهما الحضانة لفترة، لكنهما خرجا بعدها وأصبحا بصحة جيدة بحسب قولها، مشيرة إلى أنها قررت رفض العديد من الأعمال الفنية بعد مسلسل خيانة عهد بسبب ظروف حملها وولادتها، ويبدو أن ديانا ابنة الممثلة السورية الشهيرة لم تمر بظروف صحية صعبة قبل وفاتها، خاصة وأن والدتها كانت قد أكدت أنها باتت بصحة جيدة ولم تتأثر بالولادة المبكرة سوى أيام قليلة عقب الولادة مباشرة ثم عادت وباتت حالتها طبيعية.

الجدير بالذكر أن جومانة مراد كانت قد أنجبت طفلها الأول "محمد" في شهر فبراير 2019 بعد سنوات من زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو، ومعاناة مع تأخر الإنجاب، ونشرت حينها صورة ليد طفلها بدون أن تكشف عن صورة واضحة له، وهو نفس ما فعلته مع ابنيها التوأم، فلم تنشر صورة واضحة لطفلتها ديانا إلا عقب وفاتها، ورثائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار خبر وفاة ابنة جومانة مراد حزن قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها الذين تمنوا لها الصبر والسلوان، وقدموا لها التعازي بعبارات مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل.