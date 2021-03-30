زينة تنضم لقائمة "نجمات أزمات مسلسلات رمضان 2021".. فهل تسببت في انسحاب أحمد السعدني من "كله بالحب"؟

أحمد السعدني النجم المصري الشهير كان قد كشف قبل أيام عن انسحابه من المشاركة في موسم دراما رمضان 2021، حيث كان من المقرر أن يشارك في بطولة مسلسل "كله بالحب" مع الفنانة المصرية زينة، وبالفعل بدأ التصوير منذ فترة طويلة، إلا أنه قرر بشكل مفاجيء التأكيد على خروجه من الموسم الدرامي دون كشف الأسباب حتى الآن.

هل انسحب أحمد السعدني من مسلسل زينة بسبب أزمة معها؟

أحمد السعدني كتب عبر حسابه على فيسبوك: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني و عوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقاً"، وهو ما جعل البعض يرجح وجود أزمة في مسلسل "كله بالحب" جعلت أحمد السعدني ينسحب من العمل، وبحسب برنامج "ET بالعربي"، فيبدو أن هناك أزمة بين السعدني وبطلة العمل الفنانة زينة، وصلت إلى حد المشادات الكلامية وهو ما جعل السعدني يفكر بترك العمل، على الرغم من تصويره عدد من المشاهد والصور الدعائية، إضافة إلى بيع المسلسل للقنوات من أجل عرضه في رمضان، حيث تعمل الشركة المنتجة للمسلسل حاليًا على حل الخلاف بين الثنائي من أجل عودة السعدني للتصوير مجددًا.

زينة تتجاهل أحمد السعدني في الترويج لمسلسلها

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وما جعل البعض يتأكد أيضًا من فكرة وجود أزمة بين أحمد السعدني وزينة، هو أن زينة عندما نشرت عبر حسابها على انستجرام، الصور الدعائية للمسلسل والخاصة بكل نجم متواجد به، أشارت في كل صورة، إلى حساب صاحب الصورة على انستجرام، ما عدا الصورة الخاصة بأحمد السعدني، حيث تجاهلته تمامًا واكتفت بوضع صورته بين باقي الأبطال دون الإشارة إليه.

ومن بين أبطال مسلسل "كله بالحب" الفنانة صابرين وريم البارودي ويوسف عثمان ومصطفى درويش ونور قدري وآخرين ومن تأليف محمد الإخشيدي وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة وريهام حجاج وسارة التونسي "نجمات أزمات رمضان 2021"

ويبدو أن زينة ستكون ثالث النجمات اللاتي تسببن في افتعال أزمات في تصوير مسلسلات رمضان 2021، حيث سبقتها الفنانة ريهام حجاج، التي بات مصير مسلسلها "وكل ما نفترق" مجهولًا حتى الآن، بعد أنباء انسحاب مخرجه كريم العدل ومؤلفه محمد أمين راضي، حيث تردد أن سبب انسحابهما من المسلسل هو تدخل ريهام حجاج الدائم في عملهما، وإعادة مونتاج بعض المشاهد أكثر من مرة.

كذلك كانت الفنانة سارة التونسي سببًا في نشوب أزمة بمسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، وتسببت تلك الأزمة في استبعادها من العمل، حيث كان المنتج جمال العدل قد صرح مسبقا بأن سبب استبعاد التونسي هو افتعالها لبعض المشاكل، التي كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها

وهو الأمر الذي تسبب في حملة هجوم من سارة التونسي على شركة العدل جروب، حيث أكدت أن ما تزعمه الشركة غير صحيح، وأنها لا تعرف السبب الحقيقي لاستبعادها من المسلسل إضافة إلى محاولة الاعتداء عليها عقب قرار استبعادها، لافتة إلى أنها سوف تقاضي الشركة المنتجة للمسلسل كون أن الأمر يمس سمعتها وسمعة عائلتها.