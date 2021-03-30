فيديو أحمد فهمي يعلن تصالحه مع محمد رمضان بعد عام من الخلاف: "إحنا اخوات"

أحمد فهمي ومحمد رمضان، كانا حديث الجمهور منذ عام تقريبًا بسبب خلاف نشأ بينهما، عقب أزمة محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، حيث وصل الأمر بين فهمي ورمضان إلى التراشق والإهانة بشكل غير مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة.

تصالح أحمد فهمي ومحمد رمضان

إلا أن أزمة محمد رمضان وأحمد فهمي باتت منتهية الآن، حيث تصالح الثنائي مؤخرًا بحسب ما أعلن عنه أحمد فهمي في برنامج "ET بالعربي" حيث كشف عن تفاصيل صلحه مع محمد رمضان، وأكد أنهما بالفعل تصالحا، ولكن لم يلتقيا وجهًا لوجه حتى الآن.

أحمد فهمي أضاف: "ماتقابلناش أنا ومحمد رمضان ولا مرة عقب الأزمة، لكن في ماسدجات وإحنا اخوات في الأول والآخر والناس القريبة مننا تعرف إن علاقتنا كويسة ببعض"، ولفت أحمد فهمي إلى أن الخطأ الذي وقع فيه هو ورمضان، كان تجاوزهما في حق بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد فهمي يتحدث عن انتهاء أزمته مع محمد رمضان

وشدد أحمد فهمي على أنه لم يخطئ في زميله محمد رمضان على المستوى الفني، وهو نفس الأمر الذي فعله رمضان أيضًا، حيث لم يتحدث عن موهبته أو يعيب في أدائه التمثيلي، لكن الأمر كان مجرد خلاف وانتهى، مضيفًا: "في الآخر إحنا تصالحنا وإحنا اخوات".

وتعود أزمة محمد رمضان وأحمد فهمي إلى عام تقريبًا، وتحديدًا إلى وقت أزمة رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسر، وبعدها صرح فهمي خلال الحوار أن زوجته هنا الزاهد عرض عليها دور في مسلسل "البرنس" وأنها عندما أخذت رأيه نصحها بعدم العمل مع محمد رمضان، وقال إنه لا يريد أن يعمل معه وخاصة بعد ما فعله مع الطيار.

تفاصيل قصة خلاف محمد رمضان وأحمد فهمي

الأمر جعل محمد رمضان ينشر لقاء قديم لأحمد فهمي وهو يشيد بموهبته ويقول إنه من أكثر الممثلين الموهوبين، ليقوم فهمي بعدها بنشر فيديو تم تفسيره على أنه رد على ما نشره رمضان، حيث كان الفيديو لفهمي مع مجموعة من الكلاب وعلق: "معلش انا آسف مش هقدر ارد عليك دلوقتي عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير"، لتتوالى الردود غير المباشرة بينهما.

في سياق آخر يشارك محمد رمضان في موسم دراما 2021 بمسلسل "موسى" مع كل من سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وتارا عماد وغيرهم، بينما أحمد فهمي لن ينافس هذا الموسم بعمل درامي.