أنغام تغني لـ"نسل الأغراب" ونانسي عجرم لـ"راحوا".. تعرفوا على أبرز مطربي تترات دراما رمضان 2021

أيام تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2021، حيث بدأت تتضح ملامح الموسم الدرامي الجديد سواء من خلال طرح النجوم البروموهات الرسمية لأعمالهم المشاركة بالموسم، أو الإعلان عن قنوات العرض، أو نجوم الطرب الذين سيكون لهم مشاركة مميزة في تلك الأعمال من خلال تقديم التترات الخاصة بها.

أنغام و"نسل الأغراب"

المطربة أنغام من المقرر أن تقدم تتر مسلسل "نسل الأغراب" الذي يلعب بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد داش وأحمد مالك وإدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وبالرغم من أن أنغام لم تعلن رسميًا عن الأمر حتى الآن، إلا أنها تفاعلت بالإعجاب على تدوينة أحد متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بغنائها تتر العمل المنتظر.

رامي جمال و"بين السما والأرض"

المطرب والملحن المصري رامي جمال عبر أيضًا عن سعادته بتقديمه أول تتر بصوته من خلال مسلسل "بين السما والأرض" الذي يقوم ببطولته هاني سلامة ودرة ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وأحمد بدير وغيرهم، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "مبسوط إن أول تتر بصوتي يبقى مع إخواتي الملحن العبقري أحمد العدل والمخرج العبقري محمد العدل وإنتاج شركة محترمة ومنتج واعي زي سينرجي وتامر مرسي.. والأغنية كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وبطولة نخبة من أهم نجوم مصر والوطن العربي".

نانسي عجرم و"راحوا"

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كشفت الشركة المنتجة للمسلسل اللبناني "راحوا"، عن غناء النجمة نانسي عجرم لتتر المسلسل حيث ستقدم أغنية بعنوان "ما تحكم عحدا"، والمسلسل من بطولة كارين رزق الله وبديع أبو شقرا، وهو من كتابة كلوديا مارشليان، وإخراج نديم مهنا، ونشرت الشركة المنتجة مقطع من الأغنية قبل فترة والتي نالت إعجاب جمهور المطربة اللبنانية.

حمادة هلال و"المداح"

وكعادته مع كل مسلسل له، من المقرر أن يغني الفنان حمادة هلال تتر مسلسله "المداح" الذي يلعب بطولته بجانب كل من نسرين طافش وخالد سرحان وأحمد بدير ومحمد عز ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهادي خفاجة، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

محمد منير و"الاختيار 2"

النجم الكبير محمد منير تردد أنه من المقرر أن يقدم تتر مسلسل "الاختيار - رجال الظل" بجانب تحضيره لتقديم أكثر من أغنية تعرض ضمن أحداث المسلسل،الذي يقوم ببطولته كل من أحمد مكي وكريم عبد العزيز وعدد كبير من ضيوف الشرف.

عبد الكريم عبد القادر و"الوصية الغائبة"

انتهى الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر من تسجيل تتر مسلسل "الوصية الغائبة" من كلمات مشاري حمود العميري وألحان جاسم الخلف، والمسلسل تدور أحداثه بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويتحدث عن العلاقات الطيبة بين الناس، والترابط الذي كان يجمعهم، بعيداً عن الحسد، وهو من تأليف مشاري العميري، وإخراج محمد حسين أبل، ومن بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، محمد الصيرفي، زهرة الخرجي، عبد الإمام عبد الله ومرام.