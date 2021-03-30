"قاتلة ومخادعة" ..غادة عبد الرازق تصدم الجمهور في برومو مسلسل "لحم غزال" لرمضان 2021

برومو مسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال" في رمضان 2021 انضم الى المنافسة ضمن لائحة الفيديوات الترويجية للأعمال الدرامية المقررة في شهر رمضان، وكشف البرومو عن جانب من ملامح بطلة العمل حيث تصدم الجمهور بالعديد من المشاهد لها، فتابعوا معنا التفاصيل.

برومو مسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال"

إذاً، طرح صناع عمل البرومو الترويجي الأول لمسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال" المقرر عرضه ضمن سباق دراما شهر رمضان 2021، وظهرت فيه النجمة المصرية غادة عبد الرازق بمشاهد حزينة توحي بإنكسار والظروف الصعبة التي تعيشها، فتصدم الجمهور باعترافها بأنها قاتلة حيث ستحاول الهرب من جريمتها ،كما تعترف في احد اللقطات بأنها ستتزوج من رجل تكرهه، ما يشير الى مدى الضغوط القاسية التي ستمر بها بطلة العمل.

واعرب الجمهور عن حماسهم الكبير للمسلسل وانتظار موعده المقرر في شهر رمضان حيث اعتادت غادة عبد الرازق بأن تقدم أعمالاً ملفتة وجريئة مع كل موسم رمضاني.

مسلسل "لحم غزال" ما يزال فريق العمل يواصل تصويره في لبنان حيث من المتوقع الانتهاء من تصوير كامل المشاهد مع الأسبوع الأول من شهر رمضان، والعمل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

غادة عبد الرازق كانت قد قدمت في رمضان الفائت مسلسل "سلطانة المعز" وشاركها فيها محمود عبدالمغنى، محمد لطفى، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوى، حسن حسنى، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

رومانسية غادة عبد الرازق وزوجها على الثلوج

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق التي ما تزال تصور مشاهدها في "لحم غزال" في لبنان، استغلت قبل أيام ماضية اجواء الطقس البارد وقامت بجولة مع زوجها على جبال لبنان المكسوّة بالثلج، واستمعت بأوقاتها في التزلج.

ونشرت غادة عبد الرازق مجموعة صور لها على الثلج مع زوجها حيث كانت ترتدي الملابس الشتوية وظهرا وهما يستمتعان بلحظاتهما.