فيديو البرومو الأول لمسلسل عمرو يوسف "الملك".. حروب وأكشن من العصر الفرعوني

عمرو يوسف طرح البرومو الرسمي الأول لمسلسله الجديد "الملك"، وحسم مشاركته في موسم رمضان المقبل بعد فترة من التكهنات حول خروجه من سباق رمضان.

البرومو الرسمي لمسلسل "الملك" لعمرو يوسف

وشوق الفنان عمرو يوسف الجمهور لمسلسله الجديد "الملك" ونشر البرومو الرسمي الأول للمسلسل على مواقع التواصل اليوم، والذي كشف عن ملامح العمل وأجواء الأكشن والحروب في العصر الفرعوني، ولاقى البرومو تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحه وذلك بعد الكشف عن الأجواء الملحمية في العمل بالإضافة إلى القائمة الطويلة من النجوم في المسلسل.

عمرو يوسف يحسم مشاركته في موسم رمضان

وحسم عمرو يوسف مشاركته في موسم رمضان بمسلسل "الملك" بعد فترة من التكهنات حول خروجه من السباق الرمضاني بسبب عدم الانتهاء من تصوير المسلسل، والذي يجسد به عمرو يوسف شخصية الملك الفرعوني "أحمس" وقصة محاربته للهكسوس، وفاجأ عمرو يوسف الجمهور بأجواء الأكشن والحروب والمؤثرات البصرية في المسلسل من أجل إعادة تجسيد الحياة الفرعونية ومشاهد الحروب والمعارك وإطلالات الممثلين، والتي حازت على التفاعل الأكبر من قبل الجمهور.

وكشف البرومو عن قائمة الممثلين في مسلسل "الملك" بجانب عمرو يوسف وعلى رأسهم صبا مبارك وماجد المصري ومحمد علاء وأمير صلاح الدين ومحمد لطفي وباسل الزارو ومحمد فراج وريم مصطفى وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.

عمرو يوسف يروج لمسلسل "الملك"

وكان عمرو يوسف قد روج في الفترة الأخيرة لمسلسل "الملك"، ونشر بوستر العمل، وتحدث عن كواليسه من خلال صورة لمسلسله الأخير "طايع" والذي قدمه في رمضان قبل الماضي ووجه رسالة للجمهور وقال:" حبيت طايع من اول ما قرأت المعالجة الدرامية وحبيته اكتر بكتير لما الناس حبوه، ظروف واماكن تصويره كانت صعبة جدا، ولذلك قررت ارتاح بعديها سنة، لكن القرار ده مش هيتكرر عشان لو هريح بعد الملك هحتاج خمس سنين.. مجهود جبار من كل فريق العمل بشكرهم عليه ولسه مكملين تصوير، بس المهم انه ان شاء الله يعجبكم".